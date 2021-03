Probabili formazioni Benevento-Fiorentina: ecco le scelte di F. Inzaghi e Prandelli

Nel secondo anticipo del sabato della 27.a giornata del campionato di Serie A allo stadio “Vigorito” si affronteranno il Benevento di Filippo Inzaghi e la Fiorentina di Cesare Prandelli in un match che sa di scontro salvezza. Prima di dare uno sguardo alle probabili formazioni di Benevento-Fiorentina, ecco un’analisi dettagliata sul momento delle due squadre.

Le due squadre hanno gli stessi punti (26) e hanno ottenuto lo stesso andamento fin qui (6 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte). Partendo dal Benevento, i campani sono in caduta libera, infatti non vincono da 10 giornate in cui hanno raccolto 5 punti ottenenendo appunto 5 pareggi e 5 sconfitte. Benevento che nell’ultimo turno ha ottenuto il pareggio esterno per 1-1 contro lo Spezia nel match giocato al “Picco”. La viola invece non vince da 4 giornate, esattamente dal rotondo 3-0 rifilato allo Spezia al “Franchi” e nelle ultime 3 giornate ha raccolto 1 solo punto (1 pareggio e 2 sconfitte), peraltro giunto nell’ultimo turno contro il Parma (3-3).

Benevento-Fiorentina probabili formazioni: le ultime su giallorossi e viola

QUI BENEVENTO- F. Inzaghi si affiderà al 3-5-2 con Montipò tra i pali; i tre difensori saranno Tuia, Barba e Glik; sugli esterni dovrebbero agire Tello ed Improta con Viola, Ionita ed Hetemaj in mezzo al campo; i due attaccanti saranno Caprari e Gaich, quest’ultimo è in vantaggio su Lapadula. Nella “strega” non ci sarà lo squalificato Dabo e gli infortunati Depaoli, Letizia e Iago Falque.

QUI FIORENTINA- Modulo speculare per Prandelli con il 3-5-2 che vedrà in porta Dragowski; in difesa giocheranno Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta; sugli esterni agiranno Malcuit e Biraghi con Amrabat, Pulgar e Borja Valero; la coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Ribery e Vlahovic. Nei viola out per infortunio Igor e Castrovilli, mentre resta in dubbio il russo Kokorin.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO-FIORENTINA



Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Barba, Glik; Tello, Viola, Ionita, Hetemaj, Improta; Caprari, Gaich. All. F. Inzaghi.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Valero, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli.