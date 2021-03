Probabili formazioni Fiorentina-Milan: ecco le scelte di Prandelli e Pioli

Nel tardo pomeriggio di domenica, esattamente alle ore 18, per la 28.a giornata del campionato di Serie A allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze si disputerà Fiorentina-Milan. Il match metterà difronte i viola di Cesare Prandelli e i rossoneri di Stefano Pioli. Prima di dare uno sguardo alle probabili formazioni di Fiorentina-Milan, ecco un’analisi dettagliata sul momento delle due squadre.

I viola dopo la bella vittoria esterna del “Vigorito” contro il Benevento (1-4) tengono a distanza la zona calda della classifica. Attualmente la Fiorentina ha 29 punti ed ha un +7 sul Cagliari, al momento terz’ultimo in classifica. Il Milan, invece, è secondo con 56 punti ma deve guardarsi le spalle dalla Juventus a -1 dai rossoneri ma i bianconeri hanno una gara da recuperare. Rossoneri anche reduci dall’eliminazione in Europa League contro il Manchester United. Dopo aver indicato dove vedere Fiorentina Milan in diretta tv, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.



Fiorentina-Milan probabili formazioni: le ultime su viola e rossoneri

QUI FIORENTINA- Prandelli si affiderà al 3-5-2 con Dragowski in porta; i tre difensori saranno Milenkovic, Ger. Pezzella, Martínez Quarta; sugli esterni agiranno Caceres e Venuti con Bonaventura, Pulgar e Castrovilli in mezzo al campo; i due attaccanti saranno Ribery e Vlahovic. Nei viola out per infortunio Kokorin ed Igor, mentre Biraghi resta in dubbio.

QUI MILAN-Pioli risponderà con il 4-2-3-1 con Donnarumma in porta; i due terzini saranno Dalot e T. Hernandez con Kjaer e Tomori coppia centrale; in mediana spazio per Tonali e Kessié; alle spalle di Ibrahimovic agirà il trio composto da Saelemaekers, Calhanoglu e Krunic. Nei rossoneri out lo squalificato Rebic e gli infortunati Calabria, Romagnoli, Leao e Mandzukic.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-MILAN

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martínez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli.