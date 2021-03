Probabili formazioni Roma-Napoli: le scelte di Fonseca e Gattuso

Domani sera (ore 20.45) allo stadio Olimpico di Roma (a porte chiuse) si disputerà il match Roma-Napoli, valevole per la 28.a giornata del campionato di Serie A che in classifica vede le due squadre appaiate al quinto posto con 50 punti e a -2 dal quarto occupato dall’Atalanta (52 punti). Per questo spareggio dal sapore di Champions League, l’allenatore dei giallorossi Paulo Fonseca dovrà fare a meno degli infortunati Mkhitaryan, Veretout, Juan Jesus e del lungodegente Zaniolo, mentre il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso non potrà contare sullo squalificato Di Lorenzo ai quali vanno aggiunti gli indisponibili per infortunio, ovvero Petagna, Rrahmani, Lobotka e Ghoulam (stagione finita).

Probabili formazioni Roma-Napoli: le ultime su giallorossi e azzurri

Qui Roma: Padroni di casa in campo con il modulo 3-4-2-1 che dovrebbe prevedere Pau Lopez in porta, terzetto difensivo formato da Mancini, Cristante, Ibanez; a centrocampo coppia centrale Diawara-Villar, mentre sugli esterni agiranno Karsdorp e Spinazzola; dietro l’unica punta Dzeko, ci sarà la coppia Lo.Pellegrini-Pedro.

DIFFIDATI: Cristante, Ibanez, Villar, Veretout

Qui Napoli: Ospiti che scenderanno sul terreno di gioco con il 4-2-3-1 con Ospina tra i pali, in difesa Hysaj e Mario Rui esterni con Koulibaly e Maksimovic (favorito su Manolas) coppia centrale; in mezzo al campo in mediana Fabian Ruiz e Demme, con i tre trequartisti Politano, Zielinski e Insigne che supporteranno l’unico terminale offensivo Mertens (in vantaggio su Osihmen).

DIFFIDATI: Lozano, Demme, Mario Rui, Koulibaly

Formazioni Roma-Napoli: gli schieramenti dal 1′

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pedro, Lo. Pellegrini; Dzeko.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.