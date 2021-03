Serie A su DAZN: quanto costerà l’abbonamento mensile?

DAZN AUMENTO PREZZO – La notizia del giorno è l’assegnazione dei diritti tv della Serie A a DAZN. Il servizio on demand inglese si è aggiudicato il massimo campionato italiano per il triennio 2021-2024, battendo la concorrenza di Sky. Dopo diverse assemblee “a vuoto”, questa mattina i venti club di Serie A hanno votato a favore di DAZN (16 voti vs i 4 per Sky) che per 840 milioni di euro a stagione si aggiudica pacchetto 1 (sette gare in esclusiva) e pacchetto 3 (tre gare in co-esclusiva). Il pacchetto 2 (quello delle 3 partite in co-esclusiva) è ancora da assegnare: Sky ha offerto 70 milioni euro e sembra essere in vantaggio sulle “avversarie”, ma attenzione a Mediaset che insiste. Considerando gli 840 milioni di DAZN e i 70 di Sky, la Serie A guadagnerebbe 910 milioni di euro, nettamente inferiori rispetto i 973 del triennio 2018-2021. Champions ed Europa League restano su Sky per il triennio 2021-2024. Ma adesso che l’intera Serie A passa a DAZN, quale sarà il costo dell’abbonamento per il servizio on demand?

DAZN aumento prezzo, addio ai 10€ mensili

QUANTO COSTERÀ DAZN – Attualmente, il costo dell’abbonamento mensile di DAZN è di 9,99€ al mese. La piattaforma inglese, arrivata in Italia nel 2018, offre a tutti gli appassionati di calcio tre gare di Serie A a giornata e tutta la Serie B, oltre diversi campionati europei come la Ligue 1 e LaLiga. Ma con i diritti tv dell’intera Serie A, il prezzo così basso sarà solo un lontano ricordo.

Come riferisce l’edizione online del Panorama, il prezzo potrebbe aumentare di 20 euro, passando dai 9,99€ mensili attuali a 29,99€. Inizialmente il prezzo sarà promozionale per poi assestarsi pian piano sui 30€ mensili, stesso prezzo che attualmente chiede NowTv, il servizio on demand di Sky. Inoltre, vista la partnership tra DAZN e Tim, gli abbonati alla piattaforma TIMvision avranno a disposizione tutti i match di Serie A e saranno proposte offerte con Serie A e abbonamento Internet askyd alta velocità per aiutare i propri clienti.