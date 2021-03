Pirlo: “Rinvio Inter-Sassuolo? Noi abbiamo giocato con i giocatori positivi”

Il rinvio della sfida tra Inter e Sassuolo, inizialmente in programma questa sera, è stato l’argomento degli ultimi giorni. L’isolamento fiduciario disposto all’intero gruppo squadra da parte dell’ATS di Milano ha “obbligato” la Lega a rinviare la partita a data da destinarsi. Questa scelta però non ha fatto felici proprio tutti e non sono mancate le polemiche. Anche l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha commentato la decisione della Lega di rinviare la partita. Queste le sue parole nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Benevento del suo amico Pippo Inzaghi.

Rinvio Inter Sassuolo, Pirlo: “Inter fortunata”

Alla domanda su cosa ha pensato quando è venuto a sapere del rinvio di Inter-Sassuolo, Andrea Pirlo ha risposto così: “Siamo stati informati come tutti gli altri e abbiamo accettato, come sempre abbiamo accettato tutte le decisioni. Come siamo andati a giocare noi e altre squadre con dei malati. Sono state fatte però delle cose diverse in questo caso perché è intervenuta l’Asl e quindi prendiamo questa decisione. Capita purtroppo in un momento positivo per l’Inter che avrà l’opportunità di recuperare i malati nella sosta e avrà anche la possibilità di lavorare non mandando i giocatori in nazionale. Su questo punto sono stati anche fortunati“.