Serie A, volata Champions: il calendario finale di tutte le contendenti

Mancano solamente dieci giornate alla fine del campionato di Serie A che vede in classifica l’Inter al primo posto e con ottime possibilità di vincere il campionato dopo undici anni; alle spalle dei nerazzurri ci sono sei squadre che lotteranno per gli altri tre posti per l’accesso alla prossima edizione della Champions League. La situazione attuale è ancora abbastanza ingarbugliata con il Milan che è secondo con 59 punti, seguita dalla coppia Juventus-Atalanta con 55, Napoli, 53, Roma 50 e Lazio 49 ma ricordando che Juventus-Napoli disputeranno il loro recupero il prossimo 7 aprile, mentre i biancocelesti devono aspettare le decisioni sulla gara eventuale da giocare all’Olimpico di Roma contro il Torino.

Fondamentale sarà soprattutto il calendario con la Juventus che almeno sulla carta è quella che ha il calendario peggiore visto che deve incontrare ancora con le milanesi la Dea e come detto il Napoli, ma almeno per ora fare dei calcoli è praticamente impossibile visto i tanti scontri diretti da disputare.

Volata Champions, il calendario delle contendenti

In minuscolo le gare in casa, in maiuscolo le trasferte

MILAN PUNTI 59



Sampdoria

PARMA

Genoa

Sassuolo

LAZIO

Benevento

JUVENTUS

TORINO

Cagliari

ATALANTA

JUVENTUS PUNTI 55 (UNA PARTITA IN MENO)

TORINO

Napoli

Genoa

ATALANTA

Parma

FIORENTINA

UDINESE

Milan

SASSUOLO

Inter

BOLOGNA

ATALANTA PUNTI 55

Udinese

FIORENTINA

Juventus

ROMA

Bologna

SASSUOLO

PARMA

Benevento

GENOA

Milan

NAPOLI PUNTI 53 (UNA PARTITA IN MENO)

Crotone

JUVENTUS

SAMPDORIA

Inter

Lazio

TORINO

Cagliari

SPEZIA

Udinese

FIORENTINA

Verona

ROMA PUNTI 50



SASSUOLO

Bologna

TORINO

Atalanta

CAGLIARI

SAMPDORIA

Crotone

INTER

Lazio

SPEZIA

LAZIO PUNTI 49 (UNA PARTITA IN MENO)

Torino (in attesa di una data eventuale) *

Spezia

VERONA

Benevento

NAPOLI

Milan

Genoa

FIORENTINA

Parma

ROMA

SASSUOLO