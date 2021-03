Sky o DAZN? Dove vedere Sampdoria-Torino in tv e in streaming, 28^ giornata Serie A

DOVE VEDERE SAMPDORIA TORINO IN TV E IN STREAMING – E’ la 28^ giornata del campionato di Serie A, è la giornata della discordia visto il rinvio di Inter-Sassuolo che ha diviso il popolo calciofilo. Nel frattempo, però, oltre alla lotta Scudetto c’è anche un’altra lotta avvincente che ha ancora molto da dire: in zona retrocessione c’è una bagarre spaventosa. Il Toro, grazie alla vittoria coi neroverdi, è uscito dalle ultime tre, ma non è certamente al sicuro: ben più al sicuro è la banda di Ranieri, che nonostante la sconfitta subita col Bologna sono comunque undicesimi a 32, a +10 sul Cagliari terzultimo. Il match di domenica assume quindi un valore enorme soprattutto per i granata: ecco dove vedere Sampdoria Torino in tv e in streaming.

Quando si gioca Sampdoria Torino, 28° turno Serie A

Il match Sampdoria-Torino si disputerà domenica 21 marzo 2021 alle ore 15. La sfida si giocherà alo Stadio Marassi di Genova, casa dei blucerchiati.

Precedenti Sampdoria Torino, le sfide tra blucerchiati e granata

Sono ben 107 i precedenti tra Samp e Toro in Serie A: il bilancio è piuttosto equilibrato. Il risultato più ricorrente è il pareggio, verificatosi 40 volte: sono 36, poi, le vittorie granata, contro le 31 dei genovesi. All’andata fu 2-2: vantaggio Toro con Belotti, rimonta Samp con Candreva e il grande ex Quagliarella, nuovo pareggio granata con Meitè. L’ultima volta a Genova si giocava ancora a porte aperte: fu 1-o, gol di Gabbiadini.

Probabili formazioni Sampdoria Torino, le scelte di Ranieri e Nicola

Sampdoria (4-4-2): Aduero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojoda, Mandragora, Ricon, Lukic, Ansaldi; Belotti, Sanabria.

Sky o DAZN? Ecco dove vedere Sampdoria Torino in tv e in streaming

Il match tra Sampdoria e Torino sarà visibile solo su Sky, in diretta ed in esclusiva: non sarà quindi disponibile la diretta su DAZN.

Su Sky, la partita sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite e 484 del digitale terrestre). In streaming, ovviamente, si potrà seguire la partita su Sky Go, scaricando la app su pc, tablet o smartphone.

Ecco le immagini del match dell’andata: Torino-Sampdoria 2-2