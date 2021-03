Toro, una vittoria che vale oro

1983-2021.

Non succedeva dal 1983.

38 anni dall’ultima partita, peraltro Derby, in cui il Toro riuscì a ribaltare, a 20′ dalla fine, un risultato che ormai sembrava lontano, dallo 0-2 iniziale al 3-2 finale. Esattamente come è successo nella partita di recupero

Nel recupero della 24esima giornata di campionato contro il Sassuolo, è sembrato di rivedere la stessa grande Squadra: a 20′ minuti dalla fine, sotto di 2 gol messi a segno da Berardi nel primo tempo, il Toro riesce a compiere l’impresa. Grazie ad un gol di Mandragora, recente new entry nel club granata, e alla doppietta di Simone Zaza, il Torino è riuscito a vincere la prima gara casalinga di questa stagione. Non vinceva in casa da luglio 2020, e in trasferta dalla partita a Marassi contro il Genoa.

“Siamo una grande squadra – dichiara Zaza a fine partita – ma il nostro problema è mentale. Non riusciamo a reagire alle difficoltà che ci si presentano. La vittoria di oggi ci ha dato la spinta e la grinta di cui avevamo bisogno. Abbiamo giocato come una <Squadra> e adesso l’importante è rialzarci e vincere le prossime gare.”

Oltre all’attaccante, anche il mister Nicola ha dedicato un pensiero alla squadra: “Abbiamo le qualità, non dobbiamo fare altro che metterle in campo. Buttando il cuore oltre l’ostacolo”.

Una grande e fondamentale dimostrazione di grinta, coraggio e fiducia. Il Toro è una grande squadra, ma manca l’equilibrio interno, e i tifosi sperano di riuscire a trovarlo al più presto.