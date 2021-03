Verona-Milan, probabili formazioni: i dubbi e le scelte di Pioli

VERONA-MILAN, PROBABILI FORMAZIONI – SERIE A –

La 26^ giornata di campionato prevede la sfida Verona-Milan allo Stadio Marc’Antonio Bentegoti. Il match, affidato all’arbitro Orsato, prevede fischio d’inizio domenica 7 marzo 2021 alle ore 15.

Il Verona continua a sorprendere tutti, vola in alto in classifica ed è piazzato in ottava posizione con 38 punti accumulati fino ad oggi. I gialloblù arrivano dalla trasferta di Benevento dove si sono imposti per 3-0, la gara precedente ha fermato la Juve sull’1-1 al Bentegoti. Una macchina da punti. Il Milan è avvisato. Juric ha una bella lista di indisponibili: Kalinic, Colley, ruegg, Tameze e Vieira. In campo dovrebbe schierare, tra i pali Silvestri; poi Giangiacomo Magnani in difesa, insieme a Korav Gunter e Federico Ceccherini. A centrocampo spazio a Davide Faraoni sulla destra, Stefano Sturaro e Miguel Veloso al centro, mentre Darko Lazovic si dovrebbe posizionare a sinistra. Antonin Barak e Mattia Zaccagni saranno alle spalle di Kevin Lasagna in avanti.

Il Milan dopo il pareggio in extremis contro l’Udinese, si appresta all’ostica trasferta di Verona. I Mussi Volanti sono molto determinati e ben gestiti, ma soprattutto in forma, vengono da 4 risultati utili consecutivi. L’allenatore rossonero, con Ibrahimovic out per infortunio, ma non solo anche con Calhanoglu, Bennacer e Mandzukic, ed altri giocatori non al top della forma, dovrà studiare bene chi schierare al Bentegoti. Il battollaggio è tra Krunic e Brahim Diaz, il tecnico non si è sbilanciato neanche in conferenza stampa. Calabria sta meglio, ma non è certo che venga schierato dal primo minuto. In campo ci sarà Saelemaekers al posto di Castillejo sulla trequarti, super quotato Tomori al centro della difesa con Kjaer o Romagnoli. Davanti, come centravanti, ancora Leao titolare, mentre Rebic agirà da ala sinistra.

Verona-Milan, probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Sturaro, Veloro, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Tonali; Kessie; Saelemaekers, Krunic, Hauge, Rebic; Rafael Leao