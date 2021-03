Zamparini tuona contro la Juve: “Chi non mette Dybala nelle condizioni di esprimersi, non capisce di calcio. La sua piazza ideale…”

L’ex Presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a Radio CRC su molteplici temi come il caso Dybala, l’addio di Prandelli e i suoi errori commessi in carriera.

Parole di Zamparini su Dybala: “Dovrebbe andare al Napoli per vincere lo Scudetto”

Intervistato da Radio CRC, Maurizio Zamparini, ha espresso la propria opinione su Dybala: “Avrei voluto vendere al Napoli pure Dybala, ma De Laurentiis arrivò dietro alla Juve. Peccato, però, che a Torino non abbiano valorizzato a dovere Dybala. Chi non mette Dybala nelle condizioni di esprimersi al meglio, vuol dire che non capisce di calcio. Trattare così Paulo è l’unico errore che imputo all’attuale dirigenza della Juve. Sul campo Dybala va trattato come Messi, nel senso che non bisogna dirgli cosa fare e dove spostarsi. Va lasciato libero di esprimersi. Per me la piazza ideale per Dybala è Napoli. Vada da De Laurentiis per vincere lo scudetto”.

L’ex presidente del Palermo ha inoltre ribadito il proprio pensiero sull’addio di Prandelli: “A me quello stato d’animo viene perché sono fuori dal calcio, per me è più stressante non lavorare, che farlo. Un generale non può farsi venire la depressione. Che cosa avrebbe dovuto fare Mihajlovic? Nonostante tutti i problemi che ha avuto, è rimasto sulla panchina del Bologna e ha ottenuto anche ottimi risultati”.

Zamparini si è inoltre soffermato negli errori commessi dalla sua presidenza: “Ho fatto tanti errori. Ho esonerato Spalletti e Zaccheroni, che poi si sono rilevati bravi allenatori. Ne ho scoperto di parecchi nelle categorie inferiori, ma avevano le stimmate dei vincenti. Consigliai a Marotta di prendere Conte. All’epoca non aveva vinto ancora niente, ma si vedeva che aveva carattere. Ci ho visto giusto, anche perché con Conte la Juve aprì un ciclo vincente“.