A 25 giorni dalla finale di Coppa Italia l’Atalanta inaugura la sciarpa celebrativa. Ecco i dettagli

La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus è ormai alle porte: meno di un mese a quella che si prospetta la scrittura dell’ennesima pagina di storia del calcio bergamasco. Le possibilità di riportare a casa quel trofeo che a Bergamo manca da 58 anni. L’entusiasmo è alle stelle, il popolo nerazzurro è carico nonostante la disputa a porte chiuse in quel di Reggio Emilia, ma la società vuole incentivare sempre di più la città in vista di questo evento tanto importante quanto storico. L’Atalanta Bergamasca Calcio ha messo a disposizione delle sciarpe celebrativa per il 19 maggio. Ecco tutti i dettagli.

Sciarpe celebrative Atalanta-Juventus: il comunicato della società

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha comunicato l’uscita della sciarpa celebrativa della finale di Coppa Italia. La società recita: “Manca poco meno di un mese alla finale di Coppa Italia, l’Atalanta è doverosamente concentrata sul campionato, ma i tifosi possono già cominciare a pensare a mercoledì 19 maggio. Per celebrare la quinta finale di Coppa Italia conquistata dall’Atalanta, ecco la sciarpa celebrativa già disponibile allo Store di viale Papa Giovanni XXIII 30, nel cuore di Bergamo, e da sabato 24 aprile anche sullo Store online! A breve saranno disponibili anche le maglie gara! Restate collegati! A breve tutte le news al riguardo!”