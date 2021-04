Clamoroso Allegri, ritorno alla Juve in vista? Ieri ha guardato il derby con Andrea Agnelli a Forte dei Marmi

TORINO-JUVENTUS, ALLEGRI E AGNELLI A FORTE DEI MARMI: HANNO VISTO IL MATCH INSIEME – Ieri la Juventus ha ottenuto un’altra battuta d’arresto, l’ennesima di una stagione veramente difficile che ora vede in pericolo anche il quarto posto. Mercoledì, contro il Napoli, la sfida probabilmente più importante della stagione a questo punto: le due squadre, appaiate al quarto posto, si giocano l’accesso alla Champions League con Atalanta, Roma e Lazio. Ma soprattutto, c’è Pirlo che si gioca la sua panchina: un altro fallimento potrebbe davvero costargli caro, dopo l’uscita dalla Champions, la sconfitta col Benevento e il pareggio col Toro. E torna in auge il nome di Max Allegri: secondo quanto riportato da Tony Damascelli, giornalista de Il Giornale, l’ex tecnico avrebbe seguito il derby a Forte dei Marmi insieme al presidente Andrea Agnelli. Indizio importante per il futuro?

Allegri e Agnelli a Forte dei Marmi per vedere il derby insieme: l’indiscrezione di Tony Damascelli

Ecco le parole del giornalista Tony Damascelli sulle colonne de Il Giornale: “Non so quale possa essere il futuro professionale di Andrea Pirlo ma so che ieri a Forte dei Marmi, Massimiliano Allegri ha seguito in tv il derby, ospite di Andrea Agnelli nella dimora versiliana, sita in via Agnelli. L’incontro aveva, forse, contorni nostalgici ma, giunti a questo punto, il presidente della Juventus si sta rendendo conto che, con la mozione degli affetti, non si possa andare avanti. Pirlo è stato un maestro, in campo, ma in panchina non è nemmeno un supplente e la sua didattica a distanza dimostra lacune pericolose“.

Sarebbe dunque avvenuto questo incontro tra il presidente bianconero e l’ex tecnico della Signora, non necessariamente per motivi “di lavoro” ma può essere comunque un indizio importante. A Pirlo non saranno concessi molti altri errori, dunque è possibile che il presidente Andrea Agnelli stia pensando di cautelarsi in vista di altri errori del tecnico: occhio dunque al possibile ritorno di Allegri, che avrebbe certamente del clamoroso.