Atalanta-Bologna probabili formazioni: Malinovskyi dal primo minuto in attacco?

Atalanta-Bologna probabili formazioni: la presentazione del match – A piccoli passi verso la Champions League con la consapevolezza dei propri mezzi. L’Atalanta di Gasperini sta volando sempre più in alto con 9 vittorie nelle ultime 10 partite, e ora il secondo posto non è più utopia. Dall’altra invece ci sarà un Bologna sempre più vicino alla salvezza. Sarà una partita tutta da vivere, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match tra i nerazzurri e i rossoblu.

Atalanta-Bologna probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Mihajlovic

Probabile formazione Atalanta. Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con la loro nuova formazione tipo, attraverso un 4-2-3-1. Toloi, Romero, Djimsiti e Gosens a comporre la difesa orobica, il duo De Roon-Freuler a dare una mano in mediana. Chiavi dell’attacco a Malinovskyi, Muriel e Pessina a sostenere l’unica punta Zapata.

Probabile formazione Bologna. I rossoblu vanno di 4-2-3-1 con Soriano, Vignato e l’ex Barrow a sostegno dell’unica punta Palacio. Svanberg e Schouten daranno quantità e qualità a centrocampo, con De Silvestri e Tomiyasu sulle fasce per garantire velocità. Chiavi della difesa a Medel e Danilo.

Formazioni Atalanta-Bologna, gli schieramenti dal 1′ minuto

Atalanta (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti Gosens; Freuler, De Roon; Malinovskyi; Pessina, Muriel; Zapata.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Medel, Tomiyasu; Schouten, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.