LIVE Atalanta-Juventus, diretta risultato tempo reale: in campo alle 15

I bianconeri per consolidare il terzo posto e fare pressione al Milan, i bergamaschi per difendersi dagli assalti del Napoli e provare a blindare la seconda qualificazione consecutiva in Champions. Al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo, l’Atalanta ospita la Juventus per il primo big match della 31.a giornata di Serie A. Uno scontro diretto che si preannuncia infuocato, tra due delle squadre più in forma del momento. Nelle ultime nove partite, la Dea ha conquistato ben otto vittorie. L’unico passo falso è arrivato contro l’Inter a San Siro, al termine di una partita che ha visto gli orobici uscire dal campo sconfitti per 1-0, malgrado le tante occasioni da gol create. In casa, l’Atalanta è reduce da quattro successi consecutivi. L’ultimo ko risale al 31 gennaio contro la Lazio.

Poi c’è la Juventus. Dopo la sorprendete sconfitta casalinga subita contro il Benevento e il pirotecnico 2-2 maturato nel derby della Mole, nelle ultime due uscite, i bianconeri hanno invertito il trend, conquistando due successi consecutivi contro Napoli e Genoa. Contro l’Atalanta non sarà un match semplice per gli uomini di Pirlo. Basti pensare che negli ultimi sei confronti, la Juve è riuscita ad avere la meglio solo una volta (4 pareggi e una sconfitta). Tuttavia, in campionato, l’Atalanta non vince in casa contro i bianconeri dal lontano 2001 (2-1 firmato da Lorenzi e Ventola). Da allora 8 pareggi e 24 successi piemontesi.

Atalanta-Juventus, probabili formazioni: out Ronaldo e Romero

Per questa sfida, Gasperini dovrà fare a meno dell’infortunato Hateboer e dello sqaulificato Romero. Gli orobici, dunque, scenderanno in campo con un 4-2-3-1 con Gollini tra i pali; Toloi, Palomino, Djimsiti e Gosens in difesa; in cabina di regina ci saranno De Roon e Freuler; mentre sulla trequarti, dietro a Zapata, agiranno Malinovskyi, Muriel e uno tra Pessina e Pasalic (con quest’ultimo in vantaggio).

Così come Gasperini, anche Pirlo dovrà fare a meno di qualche giocatore. Il tecnico bianconero infatti non potrà contare né su Cristiano Roaldo (problema ai flessori), né su Bernardeschi. La Juve, dunque, dovrebbe schierarsi con un classico 4-4-2 con Szczesny in porta; Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Danilo in difesa; in mezzo al campo dovrebbero agire Rabiot, Bentancur (in vantaggio su Arthur), Chiesa e uno tra Mckennie e Kulusevski; vista l’assenza di CR7, infine, il duo d’attacco sarà composto da Morata e Dybala.

Atalanta (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti, Gosens; De Roon, Freuler; Pasalic, Malinovskyi, Muriel, Zapata. All. Gasperini

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo