Atalanta-Juventus probabili formazioni: ritorno al 3-4-1-2 per i nerazzurri?

Atalanta-Juventus probabili formazioni: la presentazione del match – Uno scontro diretto per un posto in Champions, per molti addirittura l’antipasto di quella che sarà la finale di Coppa Italia. Atalanta e Juventus sono distanti soltanto di un punto in classifica, e nessuna delle due è intenzionata a perdere: la continuità sarà fondamentale in questo rush finale. Sarà una partita tutta da vivere, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match tra i nerazzurri e i bianconeri.

Atalanta-Juventus probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Pirlo

Probabile formazione Atalanta. Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con la loro formazione tipo, attraverso un 3-4-1-2. Toloi, Palomino e Djimsiti a comporre la difesa orobica, il duo De Roon-Freuler a dare una mano in mediana; fasce a Gosens e Maehle. Chiavi dell’attacco a Pasalic a sostenere il tandem colombiano Muriel-Zapata

Probabile formazione Juventus. Classico 4-4-2 per i bianconeri allenati da Andrea Pirlo. Davanti Morata e Cristiano Ronaldo; sulle fasce spazio alla qualità di Chiesa e Kulusevski; Bentancur e Arthur avranno le chiavi della mediana. Difesa composta dal quartetto Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Danilo.

Formazioni Atalanta-Juventus, gli schieramenti dal 1′ minuto

Atalanta (3-4-1-2): Gollini: Toloi, Palomino, Djimsiti; Gosens, Freuler, De Roon, Maehle; Pasalic, Muriel; Zapata.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.