Capitolo Gewiss Stadium: il progetto c’è, ma quando partirà il cantiere in Curva Sud? La situazione

Il programma dell’Atalanta non comprende soltanto il mercato o i risultati all’interno del rettangolo di gioco, ma anche il capitolo Gewiss Stadium. La struttura presso Viale Giulio Cesare è quasi completata, ma manca ancora l’ultimo step: la costruzione della nuova Curva Sud che comprenderà il parcheggio sotterraneo, punti di ristoro e il museo nerazzurro (esplicitamente dichiarato da Luca Percassi qualche settimana fa). I progetti sono chiari, architettonicamente parlando è un capolavoro, ma i lavori non sono ancora partiti. La questione è legata principalmente ad aspetti burocratici: contando che l’emergenza Covid rischia di variare le tempistiche, e visto che il ritorno dei tifosi sugli spalti (limitato) sta diventando molto più di un’idea a partire dal prossimo anno, c’è necessità di trovare chiarezza su quello che sarà lo stato di avanzamento dei lavori.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, i tempi per completare il Gewiss Stadium sono abbastanza lunghi: precisamente un anno intero. Se da una parte si sa la durata dei lavori, bisogna solo capire quando partiranno. Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile inizio a settembre, ma Comune e Atalanta proveranno a trattare per cominciare prima la fase. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi, in attesa che il cantiere cominci a prendere forma.