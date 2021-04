Coronavirus Serie A: ecco l’elenco di tutti i calciatori positivi

CORONAVIRUS SERIE A – Continuano i contagi di Coronavirus in Serie A. Aumenta giorno dopo giorni il numero di calciatori positivi nel massimo campionato italiano. Sono stati tanti i calciatori che hanno contratto il Covid-19, ma il numero sta salendo nel corso delle ultime settimane.

Attualmente, solamente in Serie A, sono sette i giocatori positivi. Nel corso dell’ultima settimana, il numero di calciatori positivi è aumentato a causa del cluster scoppiato all’interno della Nazionale. Ma, se contiamo anche i calciatori guariti, il numero è veramente alto.

Leggiamo insieme tutti i calciatori attualmente positivi.

Coronavirus Serie A, ecco i calciatori attualmente positivi

Atalanta: Matteo Pessina

Cagliari: Alessio Cragno

Juventus: Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi

Sassuolo: Kaan Ayhan

Spezia: Juan Manuel Ramos

Torino: Salvatore Sirigu

Covid Serie A, ecco i calciatori che hanno sconfitto il virus

Diversi giocatori hanno già contratto il Coronavirus e per qualcuno c’è voluto molto tempo prima di negativizzarsi del tutto. Tra questi Paulo Dybala e Jeremie Boga che hanno dovuto convivere con il virus per quasi cinquanta giorni. Buone notizie in casa Inter: negativi i tamponi di Samir Handanovic e Matias Vecino, Stefan de Vrij e Danilo D’Ambrosio. Guarito anche il difensore della Juventus, Merih Demiral.

Ecco l’elenco dei calciatori che hanno già contratto il Covid-19 e sono guariti.

Atalanta: Marco Sportiello, Pierluigi Gollini, Duvan Zapata, Josip Ilicic, Marco Carnesecchi, Gian Piero Gasperini (allenatore), Ruslan Malinovskyi, Aleksej Miranchuk

Benevento: tre giocatori non comunicati, Bryan Dabo, Pasquale Schiattarella, Fabio Depaoli

Bologna: Sinisa Mihajlovic, Aaron Hickey, Federico Ravaglia, Lukas Skorupski

Cagliari: Filip Bradaric (ora all’Al-Ain Saudi), Luca Ceppitelli, Alberto Cerri, Kiril Despodov (ora al Ludogorec), Riccardo Sottil, Giovanni Simeone, Nahitan Nandez, Gaston Pereiro, Diego Godin, Ragnar Klavan, Simone Aresti, Andrea Carboni

Crotone: Denis Dragus, Salvatore Molina, Adam Ounas

Fiorentina: Dusan Vlahovic, Patrick Cutrone, German Pezzella, Martin Caceres, Erick Pulgar, José Callejon

Genoa: Mattia Perin, Federico Marchetti, Ivan Radovanovic, Valon Behrami, Davide Biraschi, Filippo Melegoni, Lasse Schone, Miha Zajc, Luca Pellegrini, Marko Pjaca, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Davide Zappacosta, Petar Brlek, Darian Males, Cristian Zapata

Hellas Verona: Mattia Zaccagni, Antonin Barak, Koray Gunter, Darko Lazovic

Inter: Alessandro Bastoni, Radja Nainggolan, Ashley Young, Achraf Hakimi, Roberto Gagliardini, Ionut Radu, Milan Skriniar, Marcelo Brozovic, Daniele Padelli, Aleksandar Kolarov, Samir Handanovic, Matias Vecino, Stefan de Vrij, Danilo D’Ambrosio

Juventus: Daniele Rugani (ora al Rennes), Blaise Matuidi (ora all’Inter Miami), Paulo Dybala, Weston McKennie, Cristiano Ronaldo, Juan Cuadrado, Matthijs De Ligt, Alex Sandro, Rodrigo Bentancur

Lazio: Vedat Muriqi, Luis Alberto, Manuel Lazzari, Djavan Anderson, Lucas Leiva, Ciro Immobile, Luiz Felipe, Sergej Milinkovic-Savic

Milan: Daniel Maldini, Sandro Tonali, Zlatan Ibrahimovic, Leo Duarte, Matteo Gabbia, Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge, Stefano Pioli (allenatore), Ante Rebic, Rade Krunic, Hakan Calhanoglu

Napoli: Andrea Petagna, Piotr Zielinski, Eljif Elmas, Elseid Hysaj, Amir Rrahmani, Victor Osimhen, Fabian Ruiz, Faouzi Ghoulam, Kalidou Koulibaly

Parma: sette giocatori non comunicati

Roma: Antonio Mirante, Carles Perez, Bruno Peres, Justin Kluivert (ora al Lipsia), Gianluca Mancini, Amadou Diawara, Riccardo Calafiori, Lorenzo Pellegrini, Edin Dzeko, Federico Fazio, Davide Santon, Marash Kumbulla, Nicolò Zaniolo, Juan Jesus

Sampdoria: Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Bartosz Bereszynski, Albin Ekdal, Morten Thorsby, Antonino La Gumina, Keita Baldé, Karlo Letica

Sassuolo: Jeremie Boga, Nicolas Schiappacasse, Jeremy Toljan, Lukas Haraslin, Filip Djuricic, Federico Ricci

Spezia: due giocatori non comunicato, Riccardo Marchizza, Matteo Ricci, Giulio Maggiore, Martin Erlic, Gennaro Acampora, Matteo Ricci, Simone Bastoni, Ivan Provedel, Nahuel Estevez

Torino: tre giocatori non comunicati, Vincenzo Millico, Simone Zaza, Mergim Vojvoda, Sasa Lukic, Amer Gojak, Antonio Sanabria, Nicola Murru, Alessandro Buongiorno, Daniele Baselli, Karol Linetty, Gleison Bremer, Andrea Belotti, Wilfried Singo, Nicolas Nkoulou

Udinese: Sebastien De Maio