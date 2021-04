Fiorentina-Atalanta probabili formazioni: confermato il tandem colombiano in attacco?

Fiorentina-Atalanta probabili formazioni: la presentazione del match – L’Atalanta vede con fiducia il secondo posto, ma per raggiungerlo occorrerà consolidare la propria continuità (7 vittorie nelle ultime 8 gare); dall’altra parte invece una Fiorentina che ha bisogno di punti per raggiungere la salvezza. Sarà una partita tutta da vivere, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni del match tra i nerazzurri e i friulani.

Fiorentina-Atalanta probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Iachini

Probabile formazione Atalanta. Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo con la loro formazione tipo, attraverso un classico 3-4-1-2. Toloi, Romero e Palomino a comporre la difesa orobica, Gosens sulla fascia sinistra, Maehle a destra, il duo De Roon-Pasalic a dare una mano in mediana. Chiavi dell’attacco al tridente titolare orobico: Pessina sulla trequarti del campo a sostenere il tandem colombiano Zapata-Muriel.

Probabile formazione Fiorentina. Schema speculare quello dei gigliati di Iachini. Confermato il blocco difensivo con Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta. Fasce affidate a Biraghi e Venuti, mentre a centrocampo spazio a Bonaventura, Amrabat e Castrovilli. In attacco presenti Kouame e il cannoniere Vlahovic.

Formazioni Fiorentina-Atalanta, gli schieramenti dal 1′ minuto

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Vlahovic.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, de Roon, Pasalic, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata.