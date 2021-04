Gasperini pre Fiorentina-Atalanta: “Muriel sta bene. Il cambio di modulo? Nessuna novità. Su Papu e mercato…”

In vista di Fiorentina-Atalanta, ecco le parole di Gian Piero Gasperini: conferenza stampa riportata attraverso Tuttomercatoweb.

La conferenza stampa di Gasperini pre Fiorentina-Atalanta

“La priorità è sempre quella di giocare gara per gara e pensare alla singola partita: ci troviamo di fronte ad un campionato equilibrato, simile a quello di due anni fa. Come verrà sostituito Pessina? Peccato che sia fermo, ma le soluzioni ci sono. Luis Muriel ha avuto una settimana travagliata, ma ora è recuperato bene. Il cambio di modulo non presenta alcuna novità, sono tutte situazioni che abbiamo già provato. Mercato? Fa parte della comunicazione, qui se ne parla poco per fortuna. Papu? Conta il campo. Per tutto il resto c’è tempo. La Fiorentina è una buona squadra, non è riuscita a rispettare le aspettative, ma così come molte altre squadre. Sono state coinvolte nella zona bassa, ma non bisogna sottovalutarle. Le gare con i viola sono sempre state difficili, in questo anno e mezzo hanno pagato le aspettative, ma hanno valore. Malinovskyi? Era ora che ritornasse in forma: ha sempre giocato, ora sta attraversando un gran periodo. È dovuto restare fuori per un po’ di tempo, ma ora all’interno della rosa è una pedina molto fondamentale”.