Genoa, Ballardini: “Milan senza Ibrahimovic? I rossoneri restano forti”

Il tecnico del Genoa Ballardini, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del prossimo importante match contro il Milan, in programma domani alle 12:30. Un match importante per entrambe le squadre, anche se i rossoneri dovranno fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, assente per squalifica. Secondo il tecnico dei liguri, la squadra di Pioli rimane molto forte anche senza la presenza del colosso svedese. Ibra è indispensabile sia a livello tecnico che mentale, ma secondo Ballardini, Il Milan è forte a prescindere. Ecco un estratto della sua conferenza stampa alla vigilia di questo importante match di Serie A:



IBRAHIMOVIC – “La sua assenza non è un forte handicap. Ibrahimovic è un giocatore talmente importante che si fa sentire anche se non c’è”.

MILAN – “Fuori casa poi hai un po’ più di spazio alle spalle dei difensori, però il Milan è forte a prescindere. E ha sempre fatto, quest’anno e nell’ultima parte della stagione scorsa, delle grandi partite sia in casa che fuori. Come si affronta? Lo affronti se stai bene come squadra e se fai una grande partita. Perché altrimenti le difficoltà ci sono anche quando fai una grande partita ma non sei al meglio. Se non sei così attento e concentrato rischi di fare una brutta figura”.