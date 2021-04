John Elkann avvistato alla Continassa: blitz nelle ultime ore?

John Elkann, numero uno della società Exor, ha incontrato nelle ultime ore la dirigenza bianconera alla Continassa: presenti anche Andrea Agnelli e l’area sportiva. Un vertice abbastanza abituale per fare il punto che avviene 3 o 4 volte ogni anno, ma acquista un’importanza particolare visto il momento difficile della squadra impegnata in una volata per la conquista di un posto in Champions League e un futuro da programmare a partire dalla conferma o meno di Andrea Pirlo.

Elkann alla Continassa. Il numero uno di Exor, nella giornata di mercoledì, ha fatto capolino nel quartiere generale della Juventus.

La presenza di Elkann è un forte segnale di vicinanza per tutto l’ambiente e soprattutto il gruppo squadra. La Juve è in piena lotta per il quarto posto, Elkann e Agnelli insieme, accanto all’area sportiva al completo: tutti uniti per affrontare il momento decisivo della stagione. Per quanto riguarda Agnelli e il suo futuro alla guida del club bianconero, è chiaro come ogni discorso sarà rinviato alla prossima assemblea degli azionisti di Exor che si terrà il 27 maggio.

Nessun discorso alla squadra, ma semplici convenevoli e dialogo coi piani alti di Madama. Dopo la vicenda Superlega, che ha visto la presidenza del club coinvolta in prima linea, c’è da tenere la testa sul campo per il finale di stagione ed evitare il rischio di non centrare la qualificazione alla prossima Champions League. John Elkann alla Continassa, un saluto e nulla di più.

