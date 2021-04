Mercato Juve, centrocampo da sistemare: via Ramsey e Rabiot

La Juve ha deciso di reinventare la squadra intervenendo sul mercato per la prossima stagione. Il problema principale della rosa 2020/2021 è il centrocampo. Ed è proprio questo reparto che subirà le maggiori modifiche. Prima di comprare però, bisogna vendere. Arthur e McKennie sono confermati, punti saldi per il futuro. Anche Bentancur, salvo offerte irresistibili, resterà in bianconero. Chi ne farà le spese, come riporta La Repubblica Torino, sono Ramsey e Rabiot. Entrambi acquistati a parametro zero nell’estate 2019, non hanno mai convinto pienamente la dirigenza. Il gallese è stato vittima di troppi infortuni, che hanno caratterizzato tutta la sua carriera, e non è mai riuscito a giocare con continuità. Il francese invece, ha avuto più bassi che alti non riuscendo mai a raggiungere il suo pieno potenziale. Con la cessione di entrambi, la Juventus punta a incassare tra i 40 e i 50 milioni, in modo da garantirsi due plusvalenze significative.

Mercato Juve, chi acquistare: occhi su Locatelli

Lo stesso Andrea Pirlo, nel post partita del suo debutto da allenatore contro la Sampdoria, aveva dichiarato che a questa Juve mancava un regista. Da qui l’obbligo, viste le caratteristiche del suo centrocampo, di giocare con il 3-4-1-2, diventato poi un più solido 4-4-2. Ma, nonostante gli accorgimenti tattici, la manovra della Vecchia Signora è lenta e compassata. Il duo di mediani, Bentancur e Rabiot sono stati i più utilizzati, smistano la palla in fase di possesso a tre o più tocchi. In questo modo si perdono tempi di gioco e gli spazi si chiudono. Per la prossima stagione quindi, Pirlo ha bisogno di un regista. Il nome più accreditato è quello di Locatelli del Sassuolo, che viene da un’ottima stagione in neroverde. Manuel può giocare sia come play basso in un centrocampo a tre, che come mediano a due. Il prezzo si aggira attorno ai 40 milioni. Guarda caso la cifra più o meno che la Juventus potrebbe ricavare dalla cessione di Ramsey e Rabiot.