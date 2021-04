Juventus, Cristiano Ronaldo e Dybala decisivi: probabile passo verso la Champions League

Andrea Pirlo torna a respirare, oramai già da un pò di tempo. In casa Juventus Cristiano Ronaldo si rivela di aiuto per il team bianconero, contro il Napoli di Gattuso ancora una volta decisivo con il gol al 13′. Paulo Dybala rientrato in campo al 24′ del secondo tempo al posto di Morata, mostra di essere un valore aggiunto tornando a segnare al 73′. Al momento i bianconeri sono 3° in classifica con 1° punto dal Milan dell’ex difensore italiano Stefano Pioli. Un passo decisivo verso la Champions? Dopo aver sconfitto una diretta interessata come il Napoli per 2-1, in corsa verso la Champions League. Un momento di rialzo per i bianconeri che si trascinano ancora l’amara sconfitta con il Porto e la successiva eliminazione dalla Champions.

Juventus, Cristiano Ronaldo e Dybala: corsa sfrenata verso il trofeo

Juventus, Cristiano Ronaldo e Dybala risultano decisivi a San Siro. La Juve di Pirlo dopo la vittoria con il Napoli si piazza al terzo posto con 59 punti, 1 solo punto dal Milan. Un Napoli difficoltoso da infrangere data la forma fisica. Quella della Juventus si rivela una vera e propria corsa verso il trofeo più ambito d’Europa, dove ritroviamo sia il Napoli che l’Atalanta, con la Lazio e la Roma. Il ritorno di Paulo Dybala ci fa ben sperare per il futuro juventino.

Gol di Paulo Dybala chiude il match

L’attaccante argentino entrato in campo al 24′ porta a segno dopo tempo un gol al 73′, fondamentale per chiudere definitivamente la sfida contro il Napoli. Al momento per la Juventus una buona posizione in classifica, a fronte dei prossimi salienti match: 18 aprile Atalanta, 9 maggio il Milan, 18 l’Inter. Tre appuntamenti importanti per la Signora di Antonio Conte, che avrà il supporto anche di Cristiano Ronaldo (classifica marcatori con 25 reti).