Juventus, infortunio Chiesa: le condizioni del giocatore

Nuova tegola sulla Juventus. Durante la gara contro l’Atalanta, poi persa dalla formazione di Andrea Pirlo, i bianconeri hanno perso Chiesa anzitempo. L’attaccante è uscito prima dal campo per un problema fisico e le sue condizioni sono state valutate, nei dettagli, questa mattina

Juventus, le condizioni di Federico Chiesa

Nella mattina di oggi, mentre il resto della squadra ha effettuato la seduta di scarico, Chiesa ha eseguito controlli fisici. Gli esami a cui è stato sottoposto l’attaccante, se da una parte hanno escluso lesioni muscolari, dall’altra hanno evidenziato comunque un problema. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della Juve, Chiesa ha subito un problema alla coscia sinistra. Nello specifico, Chiesa ha subito “elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra” . Il giocatore verrà valutata nuovamente nei prossimi giorni.

Al momento, non si conoscono la gravità del problema muscolare del giocatore né i tempi di rientro. La Juventus sarà impegnata contro il Parma nel turno infrasettimanale previsto per mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Molto probabilmente Chiesa non sarà in campo per recuperare il problema muscolare. Si attendono aggiornamenti dalla società sulle condizioni di salute del giocatore. Domenica prossima, 25 aprile, i bianconeri saranno impegnati al Franchi, proprio per incontrare la Fiorentina. Federico potrebbe saltare anche il match con la sua ex squadra.