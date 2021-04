Juventus, con Paulo Dybala mezzo punto in più a partita: ecco i trend degli ultimi anni

JUVENTUS, CON PAULO DYBALA MEZZO PUNTO IN PIU’ A PARTITA: ECCO I TREND DEGLI ULTIMI ANNI – L’ attaccante argentino è tornato in campo dopo 87 giorni ed è andato in gol nel 2-1 al Napoli. Con Dybala a disposizione, la Juventus quest’anno ha conquistato 2.3 punti a partita, che diventano 1.8 senza la Joya. Con Paulo Dybala in campo arriva la vittoria: un binomio che si è ripetuto spesso in questo campionato. Il prossimo obiettivo? La sfida al Genoa e il centesimo centro in bianconero. Ecco allora una serie di statistiche sulla presenza di Dybala con la maglia della Juventus: con lui in campo vittorie triplicate o dimezzate?

Juventus, con Paulo Dybala in campo conquistati più punti?

Ritorno in campo, terzo gol stagionale e tre punti nelle tasche della Juventus. Nei 25 minuti giocati da Paulo Dybala nel 2-1 contro il Napoli ci sono soltanto sorrisi. Con Dybala in campo arriva la vittoria: un binomio che si è ripetuto spesso in questo campionato. Bisogna infatti ricordare che nelle 12 partite giocate sin qui dall’attaccante in campionato, la Juventus ha conquistato 26 punti. Media di 2.3 punti per gara, distante dall’1.8 a partita che la squadra di Andrea Pirlo ha fatto registrare nelle 17 gare giocate senza la Joya. E i numeri lo confermano.

2.3 – La Juventus viaggia a una media di 2.3 punti a partita nelle 12 partite di questa Serie A in cui #Dybala ha giocato, media che si abbassa a 1.8 nelle 17 gare disputate senza di lui. Mancanza. pic.twitter.com/hgcvelSXqN — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 8, 2021

Juventus, stagione sfortunata per la Joya: poche presenze e pochi gol

Una serie di infortuni sta condizionando, in questa stagione, il rendimento di Paulo Dybala con la Juventus. Mai a questo punto dell’anno l’attaccante di Laguna Larga aveva giocato solo 12 partite in A (17 in tutto), segnando tre reti. Se la Joya dovesse scendere in campo nelle nove partite che mancano di qui alla fine del campionato e nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, toccherebbe al massimo quota 21 in A e 27 in totale. Troppo poco per un fuoriclasse come lui.

Una stagione sfortunata che è accaduta solo quest’anno. Va infatti detto che nelle cinque precedenti stagioni in bianconero era stato molto più presente: il record di partite giocate resta nelle 48 della stagione 2016/17, conclusa con 19 reti, mentre l’annata con meno presenze prima di questa era la 2018/19 (42 partite, 10 gol). Il primato di gol resta invece quello della stagione 2017/18, quando l’attaccante Dybala andò a segno 26 volte in tutte le competizioni.

Stagione presenze in Serie A gol in Serie A presenze tot. Gol tot. 2015/16 34 19 45 23 2016/17 31 11 48 19 2017/18 33 22 46 26 2018/19 30 5 42 10 2019/20 33 11 46 17 2020/21 12 3 17 4