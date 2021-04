La bomba di Santini (7 Gold) sul futuro di Conte: “Potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione. Al suo posto arriverà…”

Dopo la vittoria ottenuta in casa contro il Cagliari (1-0), l’Inter mantiene a ‘distanza di sicurezza’ Milan e Juventus e si avvicina a quello scudetto che è stato in mano dei bianconeri per nove stagioni consecutive. Protagonista di questo incredibile ruolino di marcia (sono ben 11 le vittorie consecutive dei nerazzurri, ndr) è certamente il tecnico Antonio Conte che, dopo un inizio di stagione complicato con l’eliminazione dalla Champions League nella fase a gironi, ha fatto una serie di scelte che sono risultate vincenti nel lungo periodo: maggiore spazio ad Eriksen e Perisic, un calcio che si adatta all’avversario e un giusto mix di pressione e attesa che ha funzionato perfettamente.

La bomba di Fabio Santini di 7 Gold: “Conte potrebbe lasciare l’Inter. Al suo posto…”

L’esperto di calciomercato Fabio Santini ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso della trasmissione Il Processo, in onda su 7 Gold sul futuro di Antonio Conte e sul suo eventuale sostituto all’Inter: “Arriva una notizia clamorosa direttamente dalla Spagna: Antonio Conte potrebbe lasciare l’Inter per approdare in Liga, all’Atletico Madrid. Chi potrebbe sostituirlo nella Milano nerazzurra? Proprio Diego Simeone, attuale allenatore della compagine spagnola. Approfondiremo nei prossimi giorni una indiscrezione che, se confermata, potrebbe certamente sconvolgere il calciomercato in vista della prossima annata calcistica“.