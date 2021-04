Lazio, Farris: “La squadra è in forma. Tra Pippo e Simone Inzaghi mi sento il terzo incomodo”

L’allenatore in seconda della Lazio Massimiliano Farris, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel e ha parlato dello stato di forma della compagine biancoceleste, in procinto di affrontare il Benevento di Filippo Inzaghi, fratello di Simone. Proprio circa il tema che riguarda la sfida tra i due fratelli, Farris ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla radio laziale:



SQUADRA IN FORMA – “La squadra è in forma, ci siamo allenati bene. In questa fase finale di stagione ci stanno le squalifiche. Poi nell’ottica delle tre prossime partite entreranno in gioco alcune rotazioni. Siamo in contatto con Inzaghi, aspettiamo l’ultimo allenamento e con lui prendere le decisioni giuste. Simone sta meglio, è chiaro che aspettiamo il tampone negativo, speriamo arrivi presto. A Verona gli abbiamo dedicato la vittoria, speriamo di farlo anche domenica”

FILIPPO E SIMONE – “So quanto Simone tenga al confronto con Pippo, ma questo forse non accadrà, mi sento un po’ il terzo incomodo. Porterò i saluti, poi sarà una bella battaglia. Il Benevento è una squadra pericolosa, Filippo sta facendo grandi cose e hanno vinto partite importanti come con la Juve allo Stadium. Il loro modulo è un modo di disturbo, ma noi sappiamo che tipo di partita vogliamo fare. Dobbiamo pedalare forte per continuare a credere al sogno Champions”.