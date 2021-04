Le bandierine di Atalanta-Juventus sono di nuovo disponibili: il comunicato della Curva Nord Bergamo

L’iniziativa della Curva Nord Bergamo in vista della finale di Coppa Italia sta riscuotendo un grandissimo successo: migliaia di tifosi si sono presentati in massa nei punti stabiliti per comprare la bandierina celebrativa di Atalanta-Juventus. Vi è molta attesa, vista la grande possibilità di portare a casa quel trofeo dopo 58 anni di paziente attesa. A distanza di qualche settimana, nonostante i risultati assai soddisfacenti, la disponibilità di acquisto rimane molto alta. Ecco il comunicato degli ultras nerazzurri attraverso la pagina “Sostieni La Curva“.

Bandierine Atalanta-Juventus, il comunicato della Curva Nord Bergamo

Le bandierine per la finale di Coppa Italia sono nuovamente disponibili da domani 14/04/2021 e le troverete nei seguenti bar:

– Il Baretto, Bergamo.

– Betaland Centro scommesse, Pedrengo

– Barrito, Petosino.

– Centro Sportivo Comunale, Sorisole.

– Bar Giangi, Nembro.

– Bar La Baracca, Clusone.

– Bar Fantoni, Vertova.

– Bar Lando, Ardesio.

– Dolce Venere, Ponte Giurino.

– Cartoleria della Valle, Santomobono Terme.

– La Boutique del Fumo, Dalmine.

– Hobby Bar, Almenno San Bartolomeo.

– Bar Tabacchi Quadrifoglio, Grumello del Monte.

– Bar Zini, Scanzo.

– Hotel Riposo, San Pellegrino Terme.

– Angolo 39, Fara Gera D’Adda.

– La Tabaccheria di Albegno.

– Edicola L’opale di Noris, Celadina

– Bar La Piazzetta 2.0, Cologno al Serio

– Bar La Stazione, Romano di Lombardia

Coloriamo la città 🔵⚫️

ATALANTA SEI FORTE