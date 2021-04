LIVE Benevento-Sassuolo, diretta risultato tempo reale: in campo alle 20:45

LIVE Benevento-Sassuolo, diretta risultato tempo reale: segui la diretta del Monday Night della 30^ giornata di Serie A

Al ‘Ciro Vigorito’ di Benevento la squadra di Filippo Inzaghi ospita il Sassuolo per il Monday Night della 30^ giornata di Serie A. Vincere per fare un altro passo verso la salvezza. Questo sarà l’obiettivo delle Streghe questa sera. Quando mancano otto partite al termine del campionato, il Benevento occupa la sedicesima posizione con 30 punti (7V,9N,13P). Il margine sulla zona retrocessione è abbondante (8 lunghezze), ma guai ad abbassare la guardia. Dopo un periodo di flessione, nelle ultime due partite i giallorossi hanno mostrato segnali di ripresa, conquistando una vittoria e un pareggio. Finora, in casa il Benevento ha faticato. La squadra di Inzaghi infatti ha il terzo peggior rendimento interno di tutta la Serie A con appena due vittorie in 15 partite (6N,7). L’ultimo acuto in casa risale addirittura al 20 dicembre, quando ha superato il Genoa per 2-0. Da allora solo quattro pareggi e quattro sconfitte.

Dall’altra parte, poi, c’è il Sassuolo. Dopo una prima parte di campionato giocata ad alti livelli, nel girone di ritorno i neroverdi hanno mostrato una flessione. Nelle ultime 10 partite, infatti, gli emiliani hanno totalizzato solo 10 punti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Peggio di loro hanno fatto solo Fiorentina, Parma, Cagliari, Crotone e Benevento. La squadra di De Zerbi è reduce dalla sconfitta subita nel recupero della 28.a giornata di Serie A contro l’Inter. Qualora i neroverdi dovessero fallire anche l’appuntamento di questa sera, per la prima volta in stagione potrebbero perdere due match di fila. Tuttavia, il Sassuolo è ancora imbattuto contro il Benevento (due vittorie e un pareggio). Ma c’è di più. Entrambi i precedenti giocati al ‘Vigorito’, infatti, sono terminati 2-1 per gli emiliani.

Benevento-Sassuolo, le probabili formazioni

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Letizia, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Haraslin, Djuricic, Boga; Raspadori.