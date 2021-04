Serie A, highlights Inter-Cagliari: gol e sintesi della partita – VIDEO

Highlights Inter-Cagliari: i nerazzurri vincono ancora. La squadra di Conte supera i rossoblù 1-0 e si ristabilisce le distanze dal Milan

E sono undici. L’Inter supera il Cagliari 1-0 e torna a + 11 sul Milan. La squadra di Conte ha giocato una partita perfetta, dominando sia sul piano fisico che del gioco. A decidere il match la rete di Darmian, al suo terzo centro stagionale.

Inter-Cagliari, la sintesi della partita

Dopo un avvio a ritmi non esaltanti, all’11’ l’Inter ha la prima occasione con Eriksen. Servito al limite da Sensi, il 27 nerazzurro si aggiusta la palla sul destro e lascia partire un tiro violento che Vicario devia in corner con un super intervento. Al 17′, poi, Lukaku vede l’inserimento centrale di Sanchez e lo serve. Il cileno a tu per tu con Vicari non sbaglia. Al termine dell’azione, però, il direttore di gara annulla la rete nerazzurra per fuorigioco dell’attaccante cileno.

Al 24′, è ancora la squadra di Conte che ci prova, ma il destro dal limite di Sensi si spegne sul fondo. Al 38′ arriva il primo squillo del Cagliari con Marin:la botta da fuori dell’8 rossoblù impegna Handanovic che respinge con un ottimo riflesso. L’ultima chance del primo tempo è per l’Inter: Sanchez serve Darmian in area, l’ex United rientra sul sinistro e calcia forte sul primo palo. Attento Vicario che respinge con i pugni.

Vicario e la traversa tengono in piedi il Cagliari

Il secondo tempo inizia così come si era terminato il primo: con l’Inter in avanti. Al 48′, infatti la squadra di Conte si rende subito pericolosa con il destro dalla distanza di Sensi: Vicario di oppone con i pugni. Passano nove minuti e i nerazzurri sfiorano di nuovo il vantaggio, questa volta con Eriksen che, servito al limite, lascia partire un destro violento indirizzato sotto la traversa. Ancora una volta però il portiere del Cagliari si fa trovare pronto e respinge. Al 69′ altra grande occasione: sugli sviluppi di un corner, Eriksen pesca nel mezzo De Vrij che sovrasta Carboni e colpisce di testa. La palla però si stampa solo sulla traversa. Il gol è nell’aria e al 76′ arriva. Lukaku protegge palla e serve sulla corsa Hakimi. Il terzino turco arriva sul fondo e la mette sul secondo palo dove c’è pronto Darmian che da due passi la spinge in rete.