Milan, Pioli: “Futuro Donnarumma? Siamo concentrati sul campo”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli sta preparando con molta attenzione la sfida di domani contro il Genoa di Ballardini. Il match contro i liguri è di vitale importanza per mantenere il secondo posto in classifica e una vittoria respingerebbe un altro eventuale attacco da parte della Juventus per l’assalto alla seconda piazza. L’allenatore rossonero ha parlato quest’oggi in conferenza stampa, trattando vari temi come per esempio quello dell’assenza di Ibrahimovic per squalifica, oppure quello inerente Donnarumma. Ecco un estratto della conferenza stampa da parte del tecnico rossonero:

FUTURO DONNARUMMA – “Donnarumma? Parlo costantemente con i miei giocatori. Abbiamo parlato dell’ultima partita e della prossima sfida. Il nostro futuro è domani: Donnarumma sa quanto sia importante la gara di domani. Ho la fortuna di avere una società alle spalle molto attenta a tutte le situazioni individuali, a tutte le prospettive possibili. Maldini ha parlato bene la settimana scorsa, dicendo le cose come stanno concretamente. Noi siamo concentrati sul campo”

ASSENZA IBRAHIMOVIC – “Esame senza Ibra? No, sono convinto della crescita di Leao. Ho la fortuna di allenare un giocatore molto migliorato rispetto all’anno scorso. Queste partite saranno un esame per tutti, non soltanto per Leao. Abbiamo un traguardo da raggiungere e tutti siamo sotto esame. Credo che sia importante questo atteggiamento: devi essere preoccupato e se lo sei ti prepari al meglio“.