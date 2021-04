Napoli-Inter, partita-show: oltre 200 i paesi collegati per seguirla

La 31esima giornata di Serie A prevede il big match in scena al Diego Armando Maradona: Napoli-Inter. La partita sarà un evento così importante che verrà seguito i centinaia di paesi del mondo. Sarà come uno show quello all’ex San Paolo che avrà anche i più elevati standard di produzione ovvero 4K e 19 telecamere tra le quali la UltraMotion. Questo genere di telecamera garantisce una definizione dei dettagli pazzesca.

Napoli-Inter, come uno show al Diego Armando Maradona

I Paesi e i territori collegati saranno circa duecento e l’incontro attirerà davanti alla tv decine di milioni di spettatori. Partita seguita soprattutto in Europa, Sud America ed anche in Cina, dove ci sarà il presidente dei nerazzurri a seguire la sua squadra, sempre più vicina allo scudetto. In tribuna ci sarà Aurelio De Laurentiis a sostenere il proprio Napoli verso la conquista delle prime posizioni in classifica e che proverà a battere la capolista. In vista dell’importante gara, il Napoli scenderà in campo con la nuova maglia disegnata da Marcelo Burlon e da Kappa. Colori degli azzurri uniti al design di uno stilista che ha reso la divisa davvero speciale. La formazione di Antonio Conte indosserà la divisa bianca da trasferta firmata Nike. La gara verrà trasmessa a partire dalle ore 20.45 sui canali di Sky Sport, questa sera, domenica 18 aprile 2021.