Napoli, spunta un nome nuovo per la panchina azzurra. Bruno Gentili (RAI): “E’ più pronto di Pirlo”

Nonostante nelle ultime giornate il Napoli abbia fatto registrare un rendimento buono con 5 vittorie e una sconfitta nelle ultime 6 partite di Serie A, a tenere banco in casa azzurra è il futuro di Gennaro Gattuso. Infatti pare che il tecnico calabrese non siederà sulla panchina del Napoli la prossima stagione anche se dovesse raggiungere la qualificazione in Champions League. Secondo le ultime voci relative al futuro della panchina azzurra, è spuntato il nome a sorpresa di Fabio Cannavaro.

Fabio Cannavaro prossimo allenatore del Napoli? Ecco le ultime

Il giornalista Carmine Martino ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del club partenopeo, la prossima stagione potrebbe essere Fabio Cannavaro il nuovo allenatore: “Cannavaro potrebbe essere un’idea stuzzicante per il futuro. Sarebbe un’ottima ipotesi per la panchina partenopea. Un’idea da non sottovalutare visto che ha già allenato anche in Cina”.

Intanto il giornalista della Rai, Bruno Gentili, ha paragonato Cannavaro con Pirlo: “Fabio Cannavaro al Napoli sarebbe l’ideale per gli azzurri, lo vedo più pronto di Andrea Pirlo. Ha fatto esperienza in Cina, ha un bel rapporto con i giocatori e l’approccio con le squadre è diverso da quello di Pirlo. Fabio Cannavaro sarebbe un grande colpo per la panchina azzurra”.