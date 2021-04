Palinsesto Serie A DAZN 31a giornata: il programma dei match trasmessi. La nuova stagione della Serie A è a metà del percorso e lo show del campionato italiano promette già scintille su DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport. Le emozioni della Serie A DAZN proseguono anche durante il secondo weekend di aprile con la trentunesima giornata, la dodicesima del girone di ritorno.

Palinsesto Serie A DAZN 31a giornata che si aprirà ufficialmente sabato 17 aprile 2021 con l’anticipo delle 20:45 della Sardegna Arena di Cagliari tra Cagliari-Parma: trasferta sarda per i ducali che incrocieranno una squadra ostica per uno scontro cruciale in ottica salvezza. Chi vincerà?

Nella giornata di domenica 18 aprile 2021 doppio appuntamento in diretta sull’applicazione streaming. Si parte all’ora di pranzo, alle 12:30, con la sfida del Meazza-San Siro Milan-Genoa: un lunch-match assolutamente da non perdere, il Milan ospita il Genoa. Come finirà a San Siro? Sempre domenica, ma alle 15:00 in programma l’ultima gara, quella tra Bologna-Spezia: ogni partita pesa sempre di più sulla classifica finale e Bologna e Spezia si ritrovano, diversi mesi dopo il 2-2 dell’andata, con la volontà di raccogliere punti fondamentali. Andiamo dunque a scoprire insieme le gare trasmesse e il palinsesto Serie A DAZN 31a giornata di campionato.



Palinsesto Serie A DAZN 31a giornata: le gare in diretta

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn, per il terzo anno consecutivo, è disponibile anche via satellite sul canale TV DAZN1, in onda su Sky al numero 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it.

Sabato 17 Aprile 2021

Ore 20.45 Serie A 31a Giornata: Cagliari vs Parma – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.30) dalla Sardegna Arena di Cagliari

Domenica 18 Aprile 2021

Ore 12.30 Serie A 31a Giornata: Milan vs Genoa – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.10) dal Meazza-San Siro di Milano

Ore 15.00 Serie A 31a Giornata: Bologna vs Spezia – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

