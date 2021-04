Pasquale Bruno: “Ronaldo non sopporta più i suoi compagni. Chiellini? Vi spiego dove ha messo la dignità”

Nella 30.a giornata di Serie A la Juventus ha battuto il Genoa per 3-1 ma a fare notizia è stato in modo particolare Cristiano Ronaldo per alcuni comportamenti insoliti del calciatore portoghese. Durante “Tiki Taka-La Repubblica del Pallone”, in onda come ogni lunedì in seconda serata su Italia Uno e condotto da Piero Chiambretti, si é discusso del momento negativo di Cristiano Ronaldo. In modo particolare l’ex difensore del Torino, Pasquale Bruno, ha puntato il dito contro il fuoriclasse portoghese scagliandosi anche contro Giorgio Chiellini.

Pasquale Bruno, ecco cosa pensa di Ronaldo e Chiellini

“Ronaldo non sopporta più i suoi compagni di squadra. Si lamenta e sbuffa quando i suoi compagni sbagliano i passaggi. Dopo un appoggio sbagliato di Chiellini, lui che si lamenta, Chiellini gli ha poi messo una mano sulla spalla per scusarsi. Ma io mi chiedo un giocatore come Chiellini che ha fatto la storia della Juventus la dignità dove l’ha messa? Avesse fatto una cosa del genere con me, Policano e Annoni nel mio Torino, non gli avrei detto niente in campo, ma durante le partitelle d’allenamento della settimana gli sarei entrato e rientrato, così come avrebbe fatto Policano, fin quando lui non ci avrebbe chiesto perché facevamo cose del genere, gli avremmo risposto perché non ci rispetta. Lui ormai è insofferente, i suoi gesti sono antipatici.”