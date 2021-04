Per il dopo Gollo meglio un portiere esperto o puntare su Carnesecchi? L’opinione dei tifosi nerazzurri

Giovane, talentuoso, prodotto del settore giovanile nerazzurro e con tanta voglia di fare. Marco Carnesecchi sta disputando una stagione ottima sotto tutti i punti di vista tra Cremonese e Under 21, dove riesce a dare una sicurezza tra i pali assai decisiva. Con i grigiorossi, in 13 partite, ha subito soltanto 10 goal e per ben 6 volte ha ottenuto l’imbattibilità in porta; con la Nazionale invece l’ultimo mese è stato fenomenale: specialmente contro la Spagna dove ha salvato la squadra da una sconfitta. Se nel caso Gollini dovesse partire la società dovrà prendere una decisione: puntare su un portiere esperto oppure dare una chance ad un predestinato come Marco? Nell’attesa di capire come si evolverà la situazione, ecco l’opinione dei tifosi della Dea sulla questione.

Sul dibattito per quanto concerne il futuro tra i pali, in molti si sono espressi sulla questione: da una parte coloro che pensano ad un rimpiazzo dal nome esperto (i nomi che sono usciti fuori sono quelli di Cragno, Meret e Perin); dall’altra chi sosteneva di puntare tutto su Carnesecchi, arrivando a paragonare un suo possibile impiego come quello fatto da Pelizzoli nella stagione 2000/2001. Esaminando un campione di oltre 349 persone su Instagram, ben 201 (il 58%) vogliono vedere Marco tra i pali, mentre le 148 non vogliono mettere troppa pressione al ragazzo. Tra tante ipotesi una cosa è certa: l’Atalanta tra i pali può stare tranquilla.