I precedenti di Juventus Napoli: sarà la sfida numero 150 in Serie A

Quella tra Juventus e Napoli non è mai una sfida banale, come dimostrano i precedenti tra le due squadre che mercoledì alle 18:35 si sfideranno per la 150° volta in Serie A. Se negli ultimi anni siamo stati abituati ad uno scontro al vertice, stavolta le bianconeri e partenopei dovranno abbassare le pretese ed “accontentarsi” di uno spareggio in zona Champions. La classifica parla chiaro: Juve 4°, Napoli 5° ma entrambe a 56 punti con vista terzo posto, occupato dall’Atalanta a quota 58 lunghezze.

Passando al campo, per quanto riguarda le probabili formazioni di Juventus Napoli sono diversi i dubbi di Pirlo e Gattuso. Per il primo i problemi sono più seri, dovendo fare i conti con le positività di Demiral, Bonucci e forse di un terzo giocatore. Per gli azzurri invece mancheranno all’appello Demme e il lungodegente Ghoulam. Ricordiamo, infine, che Juve Napoli sarà trasmesso in diretta tv e streaming, con collegamenti a partire dalle 17:15.

Precedenti Juventus Napoli Serie A: i numeri dopo 149 sfide

Come anticipato, quella di mercoledì sarà la partita numero 150 in Serie A tra la Vecchia Signora e i partenopei. Dopo Inter, Roma, Milan, Fiorentina, Lazio e Torino, gli azzurri di Gattuso rappresentano la sesta squadra più affrontata di sempre dalla Juve nella storia del campionato. Guardando al totale dei precedenti di Juventus Napoli, quelli ad essere in vantaggio in termini di vittorie sono proprio i bianconeri con 69 successi in 149 partite, contro le 33 vittorie dei partenopei. Quarantasette, invece, i pareggi.

Il divario si allarga ulteriormente se si contano solo i precedenti tra Juventus e Napoli in Serie A in casa dei bianconeri. Qui la percentuale di vittoria della Vecchia Signora schizza oltre il 60% e su un totale di 74 partite giocate in casa dalla Juve, i successi contro il Napoli sono addirittura 46. Completano il quadro i 20 pareggi e le 8 vittorie dei partenopei tra Stadio Comunale, Delle Apli e Juventus Stadium.

Juventus Napoli precedenti: i tre match più belli degli ultimi anni

Difficile sceglierne tre, ma ci abbiamo provato. Ecco, dal meno recente al più lontano, quelli che secondo la nostra redazione sono i tre precedenti di Juventus-Napoli più belli degli ultimi anni. Con buona pace dei tifosi bianconeri e partenopei.

JUVENTUS-NAPOLI = 4-3 (31/08/2019)

JUVENTUS-NAPOLI = 0-1 (22/04/2018)

JUVENTUS-NAPOLI = 1-0 (13/02/2016)