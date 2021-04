Probabili formazioni Juventus-Napoli: le scelte di Pirlo e Gattuso

Mercoledì 7 aprile alle ore 18.45 all’Allianz Stadium di Torino (a porte chiuse) si disputerà il match Juventus-Napoli, recupero della terza giornata del campionato di Serie A, non disputato lo scorso 4 ottobre perchè la squadra partenopea non partì per Torino in quanto, dopo alcuni casi di Coronavirus riscontrati nelle ore precedenti alla gara, fu bloccata dalla Asl territoriale.

La sfida dello Stadium sarà importantissima in chiave qualificazione alla prossima Champions League con le due squadre appaiate al quarto posto con 56 punti a -2 dall’Atalanta e +4 sulla Lazio che però deve recuperare la gara casalinga contro il Torino.

Per quanto riguarda le ultime sulle formazioni gli allenatori Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso avranno due indisponibili ciascuno: il primo dovrà fare a meno di Bonucci e Demiral, entrambi positivi al Covid-19 (punizione terminata invece per McKennie, Arthur e Dybala che sono tornati ad allenarsi), mentre il secondo di Demme (infiammazione al tibiale posteriore) e Ghoulam, con quest’ultimo che ha terminato anzitempo la stagione per la rottura del legamento crociato.

Probabili formazioni Juventus-Napoli: le ultime sui bianconeri e azzurri

Qui Juventus: I bianconeri scenderanno in campo con il modulo 4-4-2: Szczesny in porta, in difesa De Ligt e Chiellini coppia centrale mentre Cuadrado agirà nel ruolo di terzino destro con Alex Sandro sul lato opposto. A centrocampo sulle fasce Bernardeschi e l’uomo bianconero più in forma del momento, ovvero Chiesa, con Rabiot e Bentancur che faranno da scudo al centro del reparto; in attacco la coppia Morata-Ronaldo.

Qui Napoli: I partenopei adotteranno il modulo 4-2-3-1 con Ospina tra i pali, in difesa Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce e Koulibaly-Manolas a formare la coppia centrale; a centrocampo sulla linea mediana Fabian Ruiz e Bakayoko, con Insigne, Zielinski, Politano ad agire sulla trequarti a supporto dell’unica punta Mertens (favorito su Osimhen).

Formazioni Juventus-Napoli: i possibili schieramenti dal 1′

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Morata.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Insigne, Zielinski, Politano; Mertens.