Probabili formazioni Inter Sassuolo: Conte sceglie Gagliardini e Ranocchia?

Probabili formazioni Inter Sassuolo: verso il match

Dopo la vittoria per 0 a 1 ottenuta nello scorso turno di campionato contro il Bologna, l’Inter di Conte si appresta ad affrontare il Sassuolo di De Zerbi per il recupero della ventottesima giornata, partita che venne rinviata dopo l’intervento dell’Ats di Milano, a seguito dei casi di positività al Covid-19 presenti all’interno del gruppo squadra dell’Inter. Sia Conte che De Zerbi dovranno fare i conti con alcune assenze importanti, dovute ad infortuni e giocatori positivi al coronavirus. Ecco, di seguito, le possibili scelte dei due allenatori in vista di questo match.

Probabili formazioni Inter Sassuolo: gli indisponibili e le scelte di Conte e De Zerbi

QUI INTER – Antonio Conte dovrà rinunciare a Bastoni e Brozovic, entrambi squalificati dopo il giallo rimediato nell’ultimo match contro il Bologna (erano diffidati). Inoltre, il tecnico nerazzurro non potrà contare su Perisic e Kolarov, ancora alle prese con acciacchi fisici. Si va verso il solito modulo, il 3-5-2, con Handanovic tra i pali. In difesa torna De Vrij, il quale prenderà il posto di Bastoni spostandosi sulla destra o sula sinistra, con Ranocchia confermato in posizione centrale e Skriniar a completare la linea difensiva (più difficile l’impiego di Darmian nei tre di difesa). Sugli esterni verso la conferma Hakimi e Young (ma quest’ultimo è insidiato da Darmian). A centrocampo, il più grande rebus per Conte riguarda chi sostituirà lo squalificato Brozovic: ad occupare la cabina di regia potrebbero essere Eriksen o Barella (chiunque dei due venga scelto, l’altro giocherà da mezzala), mentre come mezzala ci sarà con ogni probabilità Gagliardini, considerate le condizioni fisiche non ancora ottimali di Vidal e Vecino. In attacco ad affiancare Lukaku ci potrebbe essere Sanchez: il cileno sembra leggermente in vantaggio su Lautaro.

QUI SASSUOLO – De Zerbi dovrà fare i conti con gli indisponibili che sono Berardi, Caputo, Bourabia, Romagna, Defrel e Ayhan. Ad essi si aggiungono Locatelli e Ferrari (ed anche Muldur) che, come già successo nell’ultima partita contro la Roma, potrebbero rimanere fuori dalle convocazioni per evitare rischi di contagio (dopo l’aumento dei casi di positività nel gruppo della Nazionale Italiana). Il tecnico del Sassuolo si affiderà dunque al solito 4-2-3-1. Consigli difenderà i pali del Sassuolo, con davanti a sé la linea di difesa a 4 composta da Toljan, Chiriches (favorito su Peluso), Marlon e Rogerio. A centrocampo con ogni probabilità agiranno Obiang e Lopez, mentre sulla linea della trequarti ci saranno Traore, Djuricic e Boga. Prima punta Raspadori, a segno nello scorso match contro la Roma.

Probabili formazioni Inter Sassuolo: lo schieramento in campo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, de Vrij; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young/Darmian; Sanchez/Lautaro, Lukaku. All.: Conte.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches/Peluso, Marlon, Rogerio; Obiang, Lopez; Traore, Djuricic, Boga; Raspadori. All.: De Zerbi.