Probabili formazioni Napoli-Lazio: ecco le scelte di Gattuso e S. Inzaghi

Giovedì sera il secondo big match della 32.a giornata del campionato di Serie A al “Maradona” sarà Napoli-Lazio. Un match che dirà molto in chiave Champions League con la squadra di Gattuso e quella di S. Inzaghi in corsa per il 4° posto in classifica. Prima di dare uno sguardo alle probabili formazioni di Napoli-Lazio, ecco un’analisi dettagliata sul momento delle due squadre.

Gli azzurri dopo il pareggio ottenuto al “Maradona” contro l’Inter per 1-1, si sono portati a -2 dal quarto posto attualmente occupato dalla Juventus, sconfitta a Bergamo contro l’Atalanta (1-0).

La Lazio, invece, dopo il pirotecnico 5-3 rifilato al Benevento può continuare a sognare la qualificazione alla prossima Champions League. Infatti i biancocelesti sono sesti a -2 dal Napoli ma devono ancora recuperare il match contro il Torino. Dopo aver indicato dove vedere Napoli-Lazio in diretta tv, ecco le ultime sulle probabili formazioni del match.

Napoli-Lazio probabili formazioni: Gattuso con il dubbio Mertens-Osimhen

QUI NAPOLI- Gattuso si affiderà al 4-2-3-1 con Meret tra i pali; i due terzini saranno Di Lorenzo e Mario Rui con Manolas e Koulibaly al centro della difesa; in mediana spazio per Fabian Ruiz e Bakayoko; alle spalle di Mertens (favorito su Osimhen) agirà il tridente composto da Politano, Zielinski ed Insigne. Negli azzurri out lo squalificato Demme, mentre Ospina e Ghoulam sono infortunati.

QUI LAZIO- S. Inzaghi risponderà con il 3-5-2 con Reina in porta; i tre difensori saranno Patric, Acerbi e Radu; sugli esterni agiranno Lazzari e Fares con Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto in mezzo al campo; la coppia d’attacco sarà formata da Correa e Immobile. Nei biancocelesti l’unico indisponibile sarà Luiz Felipe, infortunato.

Serie A, probabili formazioni Napoli-Lazio

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.