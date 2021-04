Probabili formazioni Sassuolo-Fiorentina: ecco le scelte di De Zerbi e Iachini

Sabato pomeriggio, alle ore 18, al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia si disputerà Sassuolo-Fiorentina, match della 31.a giornata del campionato di Serie A . Il match metterà difronte i neroverdi di Roberto De Zerbi e i viola di Beppe Iachini. Prima di dare uno sguardo alle probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina, ecco un’analisi dettagliata sul momento delle due squadre.

I neroverdi nell’ultimo match di campionato sono tornati alla vittoria espugnando il “Vigorito” di Benevento vincendo per 0-1 grazie ad un autogol di Barba. Con questa vittoria il Sassuolo si è portato all’ 8° posto scavalcando il Verona a 43 punti (11 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte) a +2 sugli scaligeri. I viola, invece, sono fermi in 15.a posizione con 30 punti (7 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte) mantenendo un margine di +8 sulla terz’ultima, il Cagliari. La Fiorentina è reduce dalla sconfitta del “Franchi” contro l’Atalanta per 2-3.

Sassuolo-Fiorentina probabili formazioni: le ultime su neroverdi e viola

QUI SASSUOLO- De Zerbi si affiderà al modulo 4-2-3-1 con Consigli tra i pali; i due terzini saranno Muldur e Kyriakopoulos con Chiriches e G. Ferrari al centro della difesa; in mediana spazio per Locatelli e Magnanelli; alle spalle dell’unica punta Raspadori dovrebbe agire il tridente formato da Traorè, Djuricic e Boga. Nei neroverdi non ci saranno Ayhan e Defrel, ma De Zerbi conta di recuperare Berardi e Caputo almeno per la panchina.

QUI FIORENTINA- Iachini si affiderà al 3-5-2 con Dragowski in porta; i tre di difesa saranno Martinez Quarta, Pezzella e Milenkovic; i due esterni saranno Caceres e Biraghi con Bonaventura, Pulgar e Castrovilli in mezzo al campo; i due attaccanti saranno Ribery e Vlahovic. Nei viola indisponibili Igor e Kokorin, entrambi infortunati.

Serie A, probabili formazioni Sassuolo-Fiorentina

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Milenkovic; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini.