Roma, Fonseca: “Ajax archiviato, ora è il momento di pensare al Torino”

Vittorioso con la sua Roma in Europa League contro l’Ajax, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca non vuole più sentire parlare dell’impresa raggiunta dalla sua squadra contro gli olandesi e concentrarsi sul prossimo avversario: il Torino. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro gli uomini di Nicola, Fonseca ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a testimonianza della sua grande carica in vista dei prossimi impegni di campionato:

“La partita con l’Ajax è finita, ora dobbiamo concetrare sul campionato e pensare al Torino, che è in un buon momento. Se vogliamo i tre punti dovremo fare una grande partita. Vorrei la stessa concentrazione e la stessa aggressività difensiva. È importante che la squadra faccia sempre una partita sicura difensivamente. Come abbiamo fatto bene con l’Ajax, penso che in campionato possiamo migliorare questi aspetti”.

ROMA VINCENTE – “Non lavoro per convincere le persone, ma per la Roma e per renderla vincente. È normale che quando si vince abbiamo più persone dal nostro lato. Vale per Fonseca e per tutti gli allenatori. Capisco questo, ma la cosa più importante è fare il mio lavoro per la Roma”.

SMALLING – “Come sta? Vediamo. Lo stiamo valutando tutti i giorni. Quando avrà più fiducia per tornare, rientrerà. Ma sta molto meglio”.