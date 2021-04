Serie A, corsa a cinque per soli tre posti in Champions: calendari a confronto

Il campionato 2020/21 volge al termine, mancano soltanto 5 giornate da disputare. Alla fine della 33esima giornata di Serie A, a parte l’Inter che corre verso lo scudetto in solitaria, 5 squadre concorrono per i tre posti in Champions League.

Serie A, 5 squadre per 3 posti in Champions: il calendario

In questo momento la classifica di Serie A vede l’Inter con 79 punti, +11 sull’Atalanta al secondo posto con 68 punti. Seguono Napoli, Juventus e Milan a 66 punti; si chiude con la Lazio a 61, ma con una gara in meno da disputare il 18 maggio. Atalanta, Lazio, Juventus, Napoli e Milan. Cinque squadre per tre posti disponibili. Cinque partite per aggiudicarsi l’ingresso in Champions League. Ecco il calendario delle cinque concorrenti: ci sono anche due scontri diretti da giocare.

La giornata 34 (1-3 maggio) prevede: Milan-Benevento; Lazio-Genoa; Sassuolo-Atalanta; Napoli-Cagliari; Udinese-Juventus. Cinque gare insidiose, tra squadre che concorrono per la Champions e quelle che cercano punti salvezza.

La giornata 35 (8-9 maggio) prevede il seguente calendario: Spezia-Napoli; Fiorentina-Lazio; Parma-Atalanta; Juventus-Milan. Un vero e proprio big match: scontro diretto tra bianconeri e rossoneri.

La giornata 36 (11-13 maggio) ha in calendario: Napoli-Udinese; Atalanta-Benevento; Sassuolo-Juventus; Torino-Milan; Lazio-Parma.

La giornata 37 (15-17 maggio): Genoa-Atalanta; Juventus-Inter; Roma-Lazio; Fiorentina-Napoli; Milan-Cagliari. Una giornata di campionato che regalerà tante emozioni, tra derby capitolino e derby d’Italia. Il 18 maggio si recupera Lazio-Torino

L’ultima di campionato, la giornata 38 (23 maggio): Atalanta-Milan; Bologna-Juventus; Napoli-Verona; Sassuolo-Lazio. Secondo scontro diretto di quello in lista, Atalanta-Milan.