Serie A, curiosità 29′ giornata: presentazione, numeri e statistiche definitive

Ogni dettaglio e curiosità della 29′ giornata di Serie A. Tra i match tanto attesi ci sarà sicuramente la sfida derby di Torino contro la Juventus, di sabato alle ore 18:00 (designato Fabbri). In casa Inter si insegue la nona vittoria consecutiva oramai lontana al 2017. Il Crotone cerca la vittoria. Il sabato di Serie A avrà inizio alle 12.30 con Milan-Sampdoria, arbitrata da Marco Piccinini. Vedremo il match al Dall’Ara che concluderà il programma del 29° turno alle 20:45, diretto da Giacomelli.

Curiosità 29′ giornata: ecco i dettagli

Milan-Sampdoria: ore 12:30 (Sky)

Un Milan che farà da padrona in questo match tanto atteso di sabato 3 aprile alle ore 12:30, in diretta su Sky. I rossoneri sono imbattuti in 6 delle ultime 7 sfide casalinghe contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Nel corso degli ultimi match per il Milan sono state 4 vittorie e 2 pareggi, l’ultimo per 0-0.

Atalanta-Udinese: ore 15:00 (Sky)

Sabato 3 aprile alle ore 15:00 vedremo in campo la sfida composta da Atalanta e Udinese. Un match che nell’ottobre del 2019 durante il campionato di Serie A aveva visto un’Atalanta vincitrice indiscussa (7-1). Sette gol che fecero pensare, la seconda vittoria dal punteggio più alto per i bergamaschi: ricordiamo il 1952/1954 e contro lo stesso Udinese nel 2020 (7-0).

Benevento-Parma: ore 15:00 (Sky)



Curiosità 29′ giornata, alle ore 15:00 vedremo in campo Benevento-Parma visibile direttamente su Sky. Un match che potrà schiarire un pò le idee dei tecnici, visto l’andamento delle ultime sfide. Sono 11 le gare senza vittoria in campionato da parte del Benevento, con 5 pareggi e 6 sconfitte, riuscendo a portare casa solamente il recente match contro la Juventus. Ritroviamo un Parma con una situazione similare, le vittorie ritrovate si possono collegare a match con squadre posizionate in basso nella classifica: 10 in 14 sfide totali.

Cagliari-Verona: ore 15:00 (Dazn)

Cagliari-Verona sarà visibile su Dazn alle ore 15:00. Una sfida attesa che ci mostra un Verona vincitrice di 7 su 11 match contro il Cagliari nel corso dei vari campionati (2 pari e 2 sconfitte). I veneti sono l’avversario contro cui Joao Pedro ha raggiunto il maggior numero di minuti in campionato, 296 totali, senza mai portare a segno una rete.

Genoa-Fiorentina: ore 15:00 (Sky)

La sfida di Genoa-Fiorentina sarà visibile direttamente su Sky il 3 aprile alle ore 15:00. Potremmo considerarle due squadre alla pari su alcuni aspetti, conoscendo l’andamento dei vari match negli ultimi anni. Dalla stagione 2013/14 si rivelano le due squadre a portare a casa più pareggi in Serie A: 10 su 15 totali.

Curiosità 29′ giornata, Lazio-Spezia: ore 15:00 (Dazn)

La sfida tra Lazio e Spezia si terrà il 3 aprile alle ore 15:00, visibile direttamente su Dazn. Una grande sfida che metterà in mostra una Lazio imbattuta nelle ultime 29 partite da padrona in casa: 23 vittorie e 6 pareggi. Questo anno si rivela un grande passo in avanti per la squadra di Simone Inzaghi che mantiene la porta inviolata per ben 18 sfide. Troviamo uno Spezia che nell’ultimo campionato conquista il maggior numero di punti da situazioni di svantaggio nel 2021, ben 8 volte.

Napoli-Crotone: ore 15:00 (Sky)

Napoli-Crotone andrà in onda direttamente su Sky alle ore 15:00. Nel corso degli ultimi campionati di Serie A il Napoli contro il Crotone porta a segno numerose vittorie: 5 su 5. Il Napoli si mantiene carico e positivo, vittoria negli ultimi 3 match e porta inviolata nelle precedenti sfide.

Sassuolo-Roma: ore 15:00 (Sky)

Sassuolo-Roma in diretta il 3 aprile alle ore 15:00 sarà divisibile direttamente su Sky. Osservando il percorso della padrona di casa, risulta solamente 1 la vittoria (4-2) su 15 sfide di Serie A contro la Roma (6 pareggi e 8 sconfitte). Il Sassuolo ad oggi risulta imbattuto nelle ultime due sfide con 1 vittoria e 1 pareggio.

Curiosità 29′ giornata, Torino-Juventus: ore 18:00 (Dazn)

Il derby tanto atteso tra Torino e Juventus si terrà il 3 aprile alle ore 18:00 direttamente su Dazn. La padrona di casa nelle ultime 29 partite di Serie A è riuscita a portare a casa solamente 1 vittoria: 2-1 aprile 2015. I bianconeri trovano il gol degli ultimi 19 derby all’Allianz Stadium, l’ultimo match privo di reti risale al lontano 2008.

Bologna-Inter: ore 20:45 (Sky)

Bologna e Inter scenderanno in campo alle ore 20:45. Ultimo match della 29′ giornata visibile direttamente su Sky. Il team di Sinisa Mihajlovic nelle ultime 13 sfide al Meazza contro l’Inter è riuscita a portare a casa solamente 2 vittorie: 4 pareggi e 7 sconfitte. L’Inter ha vinto le ultime 8 partite di campionato e l’unica volta in cui hanno raggiunto 9 successi risale al 2007. In quell’anno a girone unico portarono a casa 17 vittorie una dopo l’altra.