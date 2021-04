Serie A DAZN 32a giornata: il programma delle gare

Serie A DAZN 32a giornata: il programma dei match trasmessi. La nuova stagione della Serie A è a metà del percorso e lo show del campionato italiano promette già scintille su DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport. Le emozioni della Serie A DAZN proseguono anche durante il secondo weekend di aprile con la trentaduesima giornata, la tredicesima del girone di ritorno.

Serie A DAZN 32a giornata che si giocherà in due giornate, con il turno infrasettimanale: si partirà ufficialmente mercoledì 21 aprile 2021 con le due gare in programma alle ore 20:45 tra Juventus-Parma e Crotone-Sampdoria. Appuntamento all’Allianz Stadium, dove la Juventus vuole un successo contro un Parma in lotta per non retrocedere. Come finirà? L’altra partita è quella dello Scida di Crotone con le ultime speranze di salvezza per il Crotone, che è pronto a lottare per 3 punti contro la Sampdoria per tenere vive le sue possibilità.

Nella giornata di giovedì 22 aprile 2021 in campo invece l’ultima partita trasmessa in diretta streaming su DAZN, si tratta di Roma-Atalanta: sarà spettacolo a Roma: si sfidano due squadre in lotta per le posizioni europee. Da una parte i giallorossi di Fonseca, dall’altra i nerazzurri di Gasperini: chi vincerà? Fischio d’inizio ore 18:30. Andiamo dunque a scoprire insieme le gare trasmesse e il palinsesto Serie A DAZN 32a giornata di campionato.



Palinsesto Serie A DAZN 32a giornata: le gare in diretta

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn, per il terzo anno consecutivo, è disponibile anche via satellite sul canale TV DAZN1, in onda su Sky al numero 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it.

Mercoledì 21 Aprile 2021

Ore 20.45 Serie A 32a Giornata: Juventus vs Parma – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.30) dall’ Allianz Stadium di Torino

Ore 20.45 Serie A 32a Giornata: Crotone vs Sampdoria – LIVE ANCHE SU DAZN1+ (Sky canale 212)

Giovedì 22 Aprile 2021

Ore 18.30 Serie A 32a Giornata: Roma vs Atalanta – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 18.10) dallo Stadio Olimpico di Roma

