Serie A, dove vedere Bologna Inter: diretta tv e streaming

Dove vedere Bologna Inter: verso il match

Terminati gli impegni legati alla pausa per le nazionali, è ora di tornare al campionato di Serie A. In questa ventinovesima giornata di campionato si affronteranno Bologna e Inter, per un match che chiudere il turno di Serie A. Il Bologna di Mihajlović si appresta dunque ad ospitare l’Inter di Conte. Il Bologna è reduce dalla vittoria per 2 a 3 ottenuta nell’ultimo turno di campionato contro il Crotone: i rossoblù si trovano all’undicesimo posto in classifica con 34 punti. L’Inter non gioca da settimane, la partita prevista per lo scorso turno di campionato contro il Sassuolo era stata infatti rinviata dopo l’intervento dell’Ats di Milano, a seguito dei casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra dei nerazzurri. La squadra di Conte si trova comunque al primo posto in classifica con 65 punti. La gara d’andata, disputata il 5 Dicembre, terminò col risultato di 3 a 1 in favore dei nerazzurri.

Dove vedere Bologna Inter: l’orario del match

La sfida tra Bologna e Inter andrà in scena Sabato 03 aprile alle ore 20:45. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà il Renato Dall’Ara di Bologna. A dirigere il match ci sarà l’arbitro Piero Giacomelli della sezione di Trieste.



Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Bologna Inter

La partita in questione verrà trasmessa da Sky. Sarà possibile assistere al match in tv sui canali 201 (Sky Sport Uno), 202 (Sky Sport Serie A), 249 e 251 del decoder di Sky. La diretta streaming del match sarà disponibile tramite l’app di Sky Go, accessibile da smartphone, tablet e pc. Il match sarà visibile anche si Now Tv.