Serie A, dove vedere Roma Bologna: diretta tv e streaming

Dove vedere Roma Bologna: verso il match

Archiviata la ventinovesima giornata di Serie A, è arrivato il momento della trentesima. In questo turno di campionato la Roma di Fonseca ospiterà il Bologna di Mihajlovic. Ambizioni europee per la Roma che tenta ad avvicinarsi alle prime sei squadre del campionato (nel frattempo è reduce dalla vittoria ai quarti di finale d’andata di Europa League contro l’Ajax), poche le ambizioni, invece, per il Bologna ormai stabile a metà classifica. La Roma è reduce dal pareggio per 2 a 2 ottenuto nello scorso turno di campionato contro il Sassuolo e si trova al settimo posto in classifica con 51 punti. Il Bologna è reduce dalla sconfitta per 0 a 1 contro l’Inter e si trova attualmente all’undicesimo posto in classifica con 34 punti. La gara d’andata, disputata il 13 dicembre, terminò con un roboante 1 a 5 in favore dei giallorossi.

Dove vedere Roma Bologna: l’orario del match

La sfida tra Roma e Bologna andrà in scena Domenica 11 aprile alle ore 18:00. Lo stadio che ospiterà l’incontro sarà l’Olimpico di Roma. A dirigere il match ci sarà l’arbitro Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata.



Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Roma Bologna

La partita in questione verrà trasmessa da Sky. Sarà possibile assistere al match in tv sui canali 202 (Sky Sport Serie A), e 251 del decoder di Sky. La diretta streaming del match sarà disponibile tramite l’app di Sky Go, accessibile da smartphone, tablet e pc. Inoltre, il match sarà visibile su Now Tv.