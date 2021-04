Serie A, dove vedere Spezia Inter: diretta tv e streaming

Dove vedere Spezia Inter: verso il match

Archiviata la trentunesima giornata della Serie A, è arrivato subito il momento della trentaduesima, che si disputerà nell’infrasettimanale. In questo turno di campionato lo Spezia di Italiano ospiterà l’Inter di Conte, per una sfida che può valere molto per i nerazzurri in termini di scudetto. Lo Spezia è reduce dalla brutta sconfitta per 4 a 1 rimediata nell’ultima sfida di campionato contro il Bologna. La squadra di Italiano si trova attualmente al quindicesimo posto in classifica con 32 punti ed ha bisogno di portare a casa gli ultimi punti necessari per evitare di farsi tirare dentro alla lotta per la salvezza. L’Inter è reduce dal pareggio per 1 a 1 ottenuto contro il Napoli, un pareggio che ha bloccato la striscia di vittorie consecutive dei nerazzurri che durava da ben undici partite. La squadra di Conte si trova in testa al campionato con 75 punti (con 9 punti di vantaggio sulla seconda, ovvero il Milan). La partita d’andata, disputata il 20 dicembre, terminò col risultato di 2 a 1 in favore dei nerazzurri.

Dove vedere Spezia Inter: l’orario del match

La sfida tra Spezia e Inter andrà in scena Mercoledì 21 Aprile alle ore 20:45. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà l’Alberto Picco di La Spezia. L’arbitro che dirigerà il match sarà Daniele Chiffi, della sezione di Padova.



Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Spezia Inter

La partita in questione verrà trasmessa da Sky. Sarà possibile assistere al match in tv sui canali 202 (Sky Sport Serie A) e 252 del decoder di Sky. Sul canale 251 sarà invece possibile seguire la Diretta Gol di tutte le sfide di quella fascia oraria. La diretta streaming della partita sarà visibile tramite l’app di Sky Go, accessibile da smartphone, tablet e pc. Inoltre il match sarà visibile anche su Now Tv.