Simone Inzaghi contro Ambrosini: “Secondo gol? “Dei due errori di Napoli non avete …..”

Ieri sera la Lazio ha sconfitto il Milan per 3-0 nel posticipo della 33.a giornata che ha rilanciato le quotazioni biancocelesti in zona Champions League, ma nel dopo partita a far discutere molto, è stato la seconda rete biancoceleste contestata dal club rossonero per un fallo iniziale di Lucas Leiva su Calhanoglu che l’arbitro Daniele Orsato non ha fischiato nè in presa diretta, nè quando è stato richiamato dal VAR Paolo Mazzoleni. Negli studi di Sky Sport, a precisa domanda di Massimo Ambrosini (ex calciatore milanista) sull’azione incriminata, il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi ha risposto in maniera molto dura, facendo riferimento ai due episodi iniziali della partita precedente contro il Napoli, in quel caso contestati dalla squadra romana che alla fine del match è uscita sconfitta per 5-2.

Simone Inzaghi, risposta a Massimo Ambrosini

“Nella partita di Napoli dove abbiamo perso per due episodi che avete commentato meno di quelli di questa sera pur essendo due errori più palesi. Oggi abbiamo fatto una partita importante contro una squadra forte e costruita bene. Sulla vittoria della Lazio non c’è nessun dubbio. Gli episodi fanno parte del calcio e bisogna accettarli. Mi dispiace che si parli di questo vista la prestazione della squadra“.