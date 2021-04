Sky o DAZN? Dove vedere Hellas Verona-Lazio in tv e streaming, Serie A 30^ giornata

DOVE VEDERE VERONA LAZIO IN TV E IN STREAMING – La 30^ giornata del campionato di calcio di Serie A mette di fronte Hellas Verona e Lazio. Il Verona, ottavo a 41 punti, ha ritrovato la vittoria nell’ultimo turno di campionato contro il Cagliari, dopo aver subito tre sconfitte consecutive. Ora è a -10 dalla Roma settima: l’Europa è distante, ormai quasi irraggiungibile, ma tentar non nuoce. La Lazio, invece, è sesta in classifica a 52, ma è in netta crescita grazie alle tre vittorie nelle ultime tre partite. Questi ultimi risultati hanno permesso ai laziali di rifarsi sotto per la lotta Champions. Ecco quindi dove vedere Ascoli Monza in diretta tv e in streaming.

Quando si gioca Hellas Verona-Lazio, Serie A 30^ giornata

Verona-Lazio si disputerà domenica 11 aprile 2021, alle ore 15. Il match andrà in scena allo Stadio Bentegodi di Verona, casa dei gialloblu.

Precedenti Hellas Verona-Lazio, le sfide tra scaligeri e biancocelesti



Probabili formazioni Hellas Verona-Lazio, le scelte di Juric e Inzaghi

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo.

DAZN o Sky? Ecco dove vedere Verona Lazio in tv e in streaming, 30^ giornata di Serie A

Il match andrà in onda su DAZN in diretta e in esclusiva, dunque non ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche su Sky. Hellas Verona-Lazio sarà quindi visibile attraverso la app, disponibile anche sulle moderne smart tv, oltre che compatibile con Playstation 5, Xbox, Amazon Fire Stick e Chromecast. In streaming, ovviamente, il match sarà disponibile con le stesse modalità di sempre, ovvero collegandosi all'app o al sito ufficiale del portale: ricordiamo che sarà sempre necessario sottoscrivere un abbonamento a DAZN.